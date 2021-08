Idu aktivnosti s pripremama uvođenja građanskog odgoja u škole. Radi se o izvannastavnoj aktivnost. Gradski ured za obrazovanje poslao je upit školama, da se vidi koliki je interes među učenicima za taj predmet. To je bilo i dio predizbornog programa. Već ove godine nam je cilj da krene nastava u školama koje su pokazale interes, rekao je na redovnoj konferenciji za novinare Tomislav Tomašević.

Zagrebački gradonačelnik nije precizirao koliko je škola pokazalo interes, po kojem modelu će se provoditi taj građanski odgoj, koji nastavnici će ga provoditi, te jesu li prošli usavršavanja za provođenje građanskog odgoja. Poslali smo upit Gradskom uredu za obrazovanje, te očekujemo odgovore.

'Moramo znati kako će se provoditi Građanski odgoj'

Ista smo pitanja postavili i inicijativi GOOD, koja već godinama provodi programe edukacije o građanskom odgoju i temama ljudskih prava te demokracije. Kako nam kaže Mario Bajkuša iz Foruma za slobodu odgoja, koji usko surađuje s inicijativom GOOD, nismo čuli neke važne informacije koje bi se ticale uvođenja građanskog odgoja u škole u Zagrebu.

- I mi bismo voljeli znati, kakav će biti model programa. Bilo bi dobro kad bismo čim prije saznali hodogram uvođenja, kako će se nastavnice i nastavnici pripremiti. To bi bilo dobro i za roditelje, da znaju što će se i kako raditi, kao što se primjenjuje u riječkom modelu. Koji god osnivač da se odluči na uvođenje ovog programa, mora predstaviti smjerokaz, ali i uzeti vremena da se to kvalitetno pripremi. To je od iznimne važnosti - ističe Bajkuša.

Upravo s Gradom Rijekom GOOD i Forum za slobodu odgoja usko su surađivali na uvođenju i provođenju tamošnjeg modela gradanskog odgoja i obrazovanja, koji uzastopno dobiva pohvale i učenika i roditelja, te ga upisuje sve više učenika. Riječki model preuzima i sve više gradova i županija, od Istarske, preko Krapinsko-zagorske županije, grada Siska i dr.

- Od svih programa Građanskog odgoja i obrazovanja očekujemo da pokriju teme koje nisu u službenim školskim kurikulima - ljudska prava. To je potvrdila i situacija s izbjeglicama iz 2016. da taj aspekt najviše nedostaje, ako ga i ima, to je "tanko" obrađeno. Građanske manjine i njihova prava, što je međupredmetna tema, također se ne obrađuju dovoljno, primjerice, nigdje se ne spominju naše manjine - dodaje Bajkuša, koji ističe kako je od iznimne važnosti kvalitetno usavršavanje nastavnica i nastavnika, ali i ravnatelja.

'Želimo jako mnogo svaliti na nastavnike'

- Potpora ravnatelja je od velike važnosti za provođenje ovog projekta. Učitelji koji su pročitali najavu za Zagreb, vjerojatno su se odmah pitali kako će to ući u raspored i tu su ravnatelji neophodni za organizaciju. Izuzetno je važno i dobro obučiti nastavnike koji će građanski odgoj provoditi, ali i platiti ih. Želimo jako mnogo svaliti na leđa učitelja. Kod nas je entuzijazam glavno pogonsko gorivo u sustavu obrazovanja, te pokazuje koliko imamo sjajnih učiteljica i učitelja. Podučavanje o ljudskim pravima i demokraciji stavio bih na razinu matematike. Sad je pandemija pokazala koliko je bitna ljudsko-pravna dimenzija, od aplikacija za praćenje, prava na kretanje. Stoga te kompetencije treba jačati, na to nas i Ustav poziva - kaže on, zaključujući kako je Grad Rijeka u osmišljavanje i provedbu kurikuluma građanskog odgoja i obrazovanja uključio i tamošnje sveučilište, kao i nastavnike koji su to godinama radili.

'Nameću svoju ideologiju'

No nisu svi sretni s Tomaševićevom najavom. Saborski zastupnik Mosta Stjepo Bartulica na svome Facebook profilu vrlo je brzo objavio svojevrsno upozorenje roditeljima, svodeći građanski odgoj na još jednu ideološku raspravu, kakva redovito o dolazi od desnih stranaka.

- Nije dugo trebalo da krenu s nametanjem svoje ideologije u škole. Od početka govorim da je ovo prioritet za radikalnu ekipu okupljenu oko TT. Znaju da odrasli teško prihvaćaju rodnu teoriju pa idu kroz školstvo. Savjetujem roditeljima da dobro paze što će se događati u ZG školama - napisao je Bartulica, ne pojasnivši, naravno, kako se to promovira rodna teorija kroz građanski odgoj, te učenje o građanskim pravima (koja i gospodin Bartulica upražnjava kroz političko djelovanje).

Podsjetimo, znanje o građanskim pravima jedna od temeljnih životnih vještina za mlade prema svim relevantnim istraživanjima.