Tomašević najavio: 'Obnavlja se Dom sportova, gradi se bazen u Španskom, klizalište Utrine...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević izjavio je u utorak na redovitoj press konferenciji kako mu je žao što je došlo do nesporazuma oko dočeka zlatnih vaterpolista sa Svjetskog prvenstva, ali je i istaknuo kako je zadaća gradske uprave riješiti tešku situaciju s vaterpolom u Zagrebu jer nijedan reprezentativac trenutno ne igra u nekom zagrebačkom klubu.

- Stalo nam je da svi stožerni klubovi u gradu Zagrebu, a kada je riječ o vaterpolu to je Mladost, da se vrate na stare slave - rekao je Tomašević.

Tomašević se osvrnuo i na ulaganja u sportske objekte.

Bazen u Španskom

Foto: Studio Ante Murales/Grad Zagreb

- Spomenuo bih da, kad je riječ o vodenim sportovima, da Grad Zagreb ove godine gradi prvi bazen na zapadu grada, a to je bazen Špansko koji se obećavao godinama. Krenuli smo to čak i kada nismo uspjeli dobiti za to novac iz EU - rekao je gradonačelnik.

- Ulažemo u sportsku infrastrukturu, na nama je da ulažemo sredstva u proračunu. Ono što očekujemo od sportskih klubova je da njima dobro upravljaju. I zato je bitno ovo što se događa sada u Dinamu da članovi mogu upravljati klubom - dodao je.

Novinari su ga pitali i oko klizališta na Utrinama.

- Koliko znam bit će otvorenje za svjetsko prvenstvo u klizanju tako da očekujem doći na otvorenje i dobro je da se to radi. Bila je inicijativa da se posloži taj balon za ledene sportove, posebice zato što Ledena dvorana Doma sportova od potresa nije u funkciji. To je bila najveća dvorana za ledene sportove u Zagrebu, a koliko znam i u Hrvatskoj. Ona već više od 4 godine nije u funkciji. Ove godine ide obnova i toga. Za to ne možemo niti euro uzeti iz Fonda solidarnosti jer su oni rekli da sportska infrastruktura iz nekog razloga nije vitalna infrastruktura - s čime se ja ne slažem. Posebice kada nije riječ o komercijalnim sportovima, znači nekakvim nogometnim stadionima nekih komercijalnih nogometnih klubova nego očito infrastrukturi koju koriste rekreativci, tisuće građana i tako dalje - istaknuo je gradonačelnik.

Obnova Doma sportova

- Međutim, idemo u obnovu ove godine, a što se tiče onda ove inicijative, super je da se jave na natječaj i da rade to. Koliko znam do proljeća će se čak moći klizati unutar tog balona. Mislim da podnosi do 30 stupnjeva temperature. To je uz postojeće kapacitete koje imamo za ledene sportove na Zagrebačkom Velesajmu. Dok obnavljamo Dom sportova to će zasigurno pridonijeti stabilizaciji infrastrukture. Ponavljam, ove godine idemo u stadion na Kranjčevićevoj, radimo studiju izvodljivosti za Dinamov stadion, idemo sa obnovom Doma sportova, idemo sa bazenom u Španskom. Doista ulažemo ogroman novca u sportsku infrastrukturu u koju se defacto nije ulagalo od Univerzijade 80-ih godina - rekao je Tomašević.

- Od tada imate izgrađeno nešto bazena, to moram reć, i imate Arenu Zagreb koja, koliko god ona bila popunjena, ona teško može pokriti svoje operativne troškove - dodao je gradonačelnik.