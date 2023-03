Tomašević nakon izborne skupštine stranke: 'Ne postoji šansa za koaliciju s desnicom'

Stranka Možemo! izabrala je u subotu na izbornoj Skupštini u Zagrebu, za koordinatore stranke zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i saborsku zastupnicu Sandru Benčić.

Benčić i Tomaševićem komentirali su za RTL između ostalog i postojanje dva koordinatora umjesto jednog predsjednika, što ih čini jedinima koja funkcioniraju na takav način. Benčić smatra da to apsolutno dobro funkcionira.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

- Takvu smo podjelu imali i do sada. Ja sam bila koordinatorica s Teodorom Celakoskim. To apsolutno dobro funkcionira, to je kuriozitet samo u Hrvatskoj, u brojnim europskim zemljama je normalno, kao to i da postoji rodna kvota pa je jedan od koordinatora žena - odgovorila je Benčić, dok je Tomašević komentirao kako se svatko mogao kandidirati za koordinatora.

- No za tijela stranke imali smo puno kandidata, više od njih 70. Profilirali smo i ohrabrili dosta ljudi iz cijele Hrvatske da se jave za različita tijela stranke - rekao je.

Koalicija s SDP-om?

Na događaju je bio i Peđa Grbin, čelni čovjek SDP-a. Na pitanje o suradnji i za parlamentarne izbore, Benčić je da je to normalan postupak kakav imaju i sve druge stranke, da se zovu srodne stranke ili one s kojima koaliraju ili surađuju. Rekla je kako je SDP je partner u Gradu Zagrebu. Zvali su i međunarodne partnere na skupštinu.

Tomašević je komentirao mogućnost suradnje na nacionalnoj razini i trzavice u prošlosti. Priznao je kako je bilo problema, no tvrdi kako je to riješeno. Smatra da svaka suradnja ima trzavica i da nikad nije potpuno glatko.

- To je normalna stvar. Ali optimističan sam oko sadašnje i buduće suradnje u Gradu Zagrebu. Sad, kad smo izabrali sva tijela stranke Možemo!, trebaju kooptirati s drugim predstavnicima drugih stranačkih tijela unutar Možemo!, a onda možemo početi proces oko predizbornih kolacija - rekao je nakon skupštine te komentirao kako nema šanse da koaliraju s onima koji su na desnoj strani političkog spektra.

- Naše su vrijednosti vrlo jasne - to je ekološka održivost, socijalna pravednost, rodna ravnopravnost, više demokracije. Jasno je da se na identitetskim pitanjem ne možemo složiti sa strankama desnice i to nikako - prokomentirao je gradonačelnik.

