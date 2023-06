Tomašević ne otkriva od kojeg je odvjetničkog društva naručio mišljenje: 'To je poslovna tajna'

Grad smatra da je potrebno uložiti, tj kroz natječaje sufinancirati manifestacije koje su velike, koje imaju gospodarski značaj, i najavljujemo da do kraja godine planiramo objaviti natječaj, najavila je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec na redovnoj konferenciji za novinare.

Za ovu subotu je najavila i Dan otvorenih vrata škole Jure Kaštelan, kao i gradsku javnozdravstvenu preventivnu akciju besplatnih pregleda madeža na Bundeku od 10 do 17 sati.

Upitan za prijavu zastupnika i bivšeg pročelnika Ivice Lovrića koju je uputio Povjerenstvu za sukob interesa protiv gradonačelnika i njegova zamjenika Luke Korlaeta u slučaju gradnje stadiona u Kranjčevićevoj, gradonačelnik Tomislav Tomašević je istaknuo kako nije to ni prva, a vjeruje, ni zadnja njegova prijava. Naime, Lovrić ih optužuje za pogodovanje profesoru s Arhitektonskog fakulteta Vladimiru Kasunu i da su mu mimo natječaja dodijelili posao projektiranja. Korlaet je, inače, radio na tom fakultetu, a Lovrić još napominje kako je Kasun suprug Ivane Knez, donatorice stranke Možemo, koja je i postala vijećnica u Mjesnom odboru Cvjetnica.

- Bivši Bandićev pročelnik za posebne zadatke proziva nas za sukob interesa, ali dobro. Mogli smo posao dodijeliti bilo kome, nismo, Arhitektonski fakultet je dao najpovoljniju ponudu. Dogradonačelnik Korlaet je radio na tom fakultetu, da, i što treba zbog toga Arhitektonski fakultet se više ne javljati na natječaje Grada? Nikakvog pogodovanja nije bilo, s idejnim projektom smo zadovoljni, svi su zadovoljni - naglasio je.

Upitan za projekt Mini Manhattan i zašto ne dostavlja javnosti dokumente o pregovorima s norveškim investitorom, ali i procjeni rizika štete u slučaju da Grad ne ispoštuje ugovorne obveze, Tomašević je prvo naglasio kako se projekt zove Jarun Panorama.

- Odnosi s investitorom nisu gotovi i pravno mišljenje u kojem se analizira sve oko toga je poslovna tajna Grada. Ako mi prijeti tužba od 30-50 milijuna eura, a evo tu dopisa u kojem to piše, bio bih za to ja fiskalno odgovoran - poručio je.

Nije htio otkriti od kojeg je vanjskog odvjetničkog ureda zatražio drugo pravno mišljenje, u kojem se tvrdi da bi u slučaju nepoštivanja ugovora Grad morao platiti odštetu 30-50 milijuna eura, poručivši kako je to poslovna tajna, ali da iznos koliko je to Grad platio može reći. No, mora provjeriti, dodao je.

