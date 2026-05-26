VIDEO Tomašević komentirao Kostanjevića: 'Ja njega nisam izabrao na tu poziciju...'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević na konferenciji za medije govorio je o aktualnim temama u Gradu, ali i o o bivšem ravnatelju gradske Ustanove za upravljanje sportskim objektima, Kosti Kostanjeviću, koji je dobio dvije godine i pet mjeseci zatvorske kazne nakon priznanja djela u aferi Hipodrom.

- Što se njega tiče, mislim da je bitno podsjetiti da je Kostanjević bio zaposlen u USO prije nego što sam postao gradonačelnik, nisam ga prije poznavao. Više od godinu dana nisam s njim progovorio nijednu riječ. Kostanjević nije bio niti jest član Možemo. Kostanjevića nisam izabrao ja. Činjenica je da sam ja govorio da nisam po onome što je javno dostupno vidio nešto po čemu bi bio kriv - izjavio je, prenosi Dnevnik.hr.

- Ranije sam govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da se novac vrati gradu. To se i događa - dodao je.

- Danas je podnio ostavku ravnatelj VIO Marko Blažević upravi Holdinga jer je predmet izvida koji su povezani s tom tvrtkom, smatram da je ispravno da je podnio ostavku kako ne bi bio teret tvrtki koja sada ulazi u ogroman projekt vrijedan 500 milijuna eura. U Holdingu imamo 18 direktora koji su svi birani na natječaju i Blažević također nije član niti jedne stranke - rekao je Tomašević.

