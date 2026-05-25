Kosta Kostanjević nagodio se s USKOK-om. Šef HDZ-a Zagreb: 'Razotkriven je i Tomašević'

Bivši ravnatelj ustanove Upravljanje sportskim objektima (USO) Kosta Kostanjević nagodio se s USKOK-om i priznao krivnju u aferi Hipodrom, piše Jutarnji. Iako je dosad poricao sve optužbe, sada je promijenio obranu te bi uskoro trebao biti i pravomoćno osuđen.

Grad Zagreb, odnosno USO, iz kojeg su mjesecima odbijali podnijeti imovinskopravni zahtjev, sada su ga ipak podnijeli. To znači da bi novac koji će Kostanjević prema presudi morati vratiti mogao završiti u gradskom, a ne državnom proračunu, s obzirom na to da je prema optužbama oštećen upravo gradski proračun.

Predsjednik zagrebačkog HDZ-a Ivan Matijević oglasio se povodom toga te poručio kako je time "razotkriven" i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.

Matijević tvrdi kako je Tomašević mjesecima branio Kostanjevića te aferu Hipodrom nazivao "predizbornim igrokazom". Isticao je da više vjeruje "svom čovjeku nego državnom odvjetništvu".

- Sada je njegov čovjek Kostanjević priznao krivnju i pokazalo se da afera Hipodrom nije bila igrokaz. Igrokaz je bila Tomaševićeva obrana Kostanjevića.

- Zato ovo više nije samo pitanje Koste Kostanjevića, nego priznanje koje tereti Tomaševića. Tomašević je stao uz Kostanjevića i do kraja ostao iza njega. Politički ga je štitio. Javnosti je govorio da je riječ o konstrukciji, a danas je dobio priznanje krivnje svojega štićenika - tvrdi predsjednik zagrebačkog HDZ-a.

Matijević smatra da Tomašević sada mora odgovoriti na pitanja o zaštiti gradskog novca i eventualnoj odgovornosti u cijelom slučaju.

- Danas mora preuzeti odgovornost jer Grad nije zaštitio novac građana - gotovo 2 milijuna eura. Tomašević je tijekom postupka učinio sve kako bi spasio današnje osuđenike od sudskog progona. Umjesto da štiti novac građana, Tomašević je štitio Kostanjevića i Galiće te činio sve da novac ostane kod njih, premda je ukraden iz gradske ustanove.

Na kraju je postavio i pitanje o dijelu novca za koji tvrdi da nije razjašnjeno gdje je završio.

- Je li 450.000 eura ostalo kod Kostanjevića ili je novac išao dalje? - zaključio je Matijević.