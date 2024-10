Tomašević o novom blokovskom parkiranju: Više se neće isplatiti fiktivna boravišta radi parkinga

U Zagrebu od subote povlaštene parkirališne karte (PPK) više ne vrijede za cijelu zonu nego samo za jedan određeni dio, odnosno blok. Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević tvrdi da su upravo oni kojima je parking bio besplatan, zauzimali mjesto stanarima koji ga plaćaju. Sada će se, kaže, plaćati komercijalna karta, ili se neće putovati automobilima.

- Zašto blokovska parkiranja? Zato jer imamo 5000 više povlaštenih karata nego parking mjesta. Na oko 8000 parking mjesta je više od 13.000 povlaštenih parking mjesta. Gdje to postoji na svijetu? Kako bi taj sustav mogao biti održiv? I da nitko ne dođe u centar, nedostajalo bi 5000 mjesta za stanare. To je nered koji se pojavljuje svugdje unazad 20 godina. A zašto blokovski parkiranje? To nije blok zgrada, to je oko 500 metara promjera pa će se subvencionirano moći parkirati u blizini doma - rekao je gradonačelnik.

Mjesečno prva zona košta 13,3 eura mjesečno, sedam puta manje od komercijalne karte.

- I dalje svi mogu kupovati te komercijalne, ali povlaštene će se dobivati za svoj blok. Očekujemo da će se tako smanjiti broj povlaštenih parking karata - rekao je. Dodao je da je bilo ljudi koji su imali fiktivna prebivališta ili boravišta jer bi imali besplatno parkiranje u cijelom gradu te onih koji su na svojoj parceli imali parking, ali uz nju i povlaštenu kartu. To im se sada više neće isplatiti. Kaže da to nisu jedine mjere.

- Napravili smo reviziju terasa i tako oslobodili 300 mjesta - rekao je Tomašević.