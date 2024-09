Tomašević o porezima: Proračun Zagreba će ostati na istome, kapitalni projekti nisu ugroženi

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević rekao je kako niti jedan gradonačelnik ne može biti sretan kada mu se zakonski smanjuju porezni prihodi te kako su to su mjere vezane za porez na dohodak.

- Napominjem da pola zaposlenih građana Zagreba uopće ne plaća porez na dohodak. Tu su tri efekta – smanjivanje niže stope na 23% i više na 33%, druga je povećanje osobnog odbitka na 600 eura i to podržavam, a treća je mjera je kada se aktivira ta viša stopa poreza na dohodak. Sve te tri mjere ugrubo znače da će proračun Zagreba sljedeće godine ostati na istome. Ne želimo još izlaziti s brojkama. To znači da ništa neće biti ugroženo od kapitalnih projekata ili usluga, no da nije bilo ove porezne reforme mogli bi imati nove kapitalne projekte - rekao je na N1.

Komentirao porez na nekretnine

Osvrnuo se i na porez na nekretnine, rekao je kako ne vjeruje da će on porez na nekretnine imati znatni fiskalni efekt na proračun grada. Također smatra da ima puno nedogovorenih pitanja, poput socijalna mjera gdje ugroženi građani ne bi plaćali taj porez.

- Mi želimo da se aktiviraju prazni stanovi. Glupo je da imamo preko 55 tisuća praznih stanova, a da se povećavaju cijene najamnina koje si obitelji više ne mogu priuštiti. U tome podržavam oporezivanje koje bi trebalo aktivirati te nekretnine, kao i one nekretnine koje su u kratkoročnom najmu - rekao je Tomašević pa je komentirao i socijalnu mjeru.

- Taj porez ne može biti nula, a koliko će biti neću odlučivati ja nego će o tome odlučivati gradska Skupština. Trenutno je porez na kuće za odmor 5 eura po kvadratu i cijeli grad je jedna zona. Ministar financija je spomenuo da će fiskalni efekt možda biti nula ako se svi ti stanovi stave u najam, to bih volio i ja - rekao je u ponedjeljak na N1 televiziji.