Gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću planovi s drobilicama i glomaznim otpadom ruše se kao kule od karata. Sada uviđa da ni jednostavne nabave nisu nimalo jednostavne.

Prošlog petka 13. kolovoza Tomašević je rekao kako su raspisali jednostavnu javnu nabavu za najam drobilica te nastavio: “očekujemo da ćemo do kraja idućeg tjedna imati drobilicu u najmu i to će biti prijelazno razbolje.” Bilo je to jučer, a drobilice nema. Iznajmljene pa onda kupljene drobilice navodno bi trebale riješiti gradski problem s glomaznim otpadom u gradu Zagrebu i prišparati silne milijune koji su do sada završavali na računima privatnih tvrtki.

No svakim danom otkrivamo nove probleme na koje nailazi gradonačelnik i ne nazire im se kraj. Kao prvo, brzinsko rješenje za najam drobilice potrajat će tjednima, ako ne mjesecima. Iako je taj natječaj zatvoren još u srijedu, Grad ne otkriva tko je dobio posao jer im je ponovno račune pomutio Petar Pripuz odnosno njegova tvrtka koja je ponudila drobilicu besplatno. Gradonačelnik zbog svega do sada izrečenoga na račun Pripuza i njegovih tvrtki muku muči da pronađe način kako zaobići ovu ponudu i da građanima opravda zašto će grad platiti nešto manje od 199.000 kuna najam stroja koji je mogao imati besplatno.

Onog trenutka kada se raščisti ta situacija i ponuđač bude odabere kreće nova procedura odnosno izrada elaborata. Od mišljenja nadležnog ministarstva, mišljenja iz prostornog planiranja, ispunjavanje uvjeta o pravilnika o lokaciji... Uglavnom sila papirologije ih čeka da bi drobilica mogla početi s radom. Uz to nam iz Zagrebačkog Holdinga potvrđuju da nemaju još dozvolu za rad spomenutih drobilica za što je potrebna takozvana R4 i R5 dozvola za oporabu.

- Zagrebački holding d.o.o., podružnica Čistoća ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja i oporabe neopasnog otpada postupcima R12 i R13 na lokaciji Sajmišna cesta 12. Za obavljanje usitnjavanja/drobljenja otpada potrebno je ishoditi dopunu postojeće dozvole. Upravni postupak izdavanja dopune dozvole vodi nadležni ured u Gradu Zagrebu te je on u tijeku - kažu iz Holdinga.

Gradonačelnik je javnost vrlo jednostavno pojasnio što će drobilica značiti za grad rekavši: “Odvajanje vrijedne sirovine koje se mogu prodati na tržištu, drobljene ostataka u drobilici i odlaganje istog na Jakuševcu.” Stručnjaci nam tvrde da se ni takva priča ne može realizirati.

- U Zakonu o održivom gospodarenju otpadom jasno stoji naputak o glomaznom otpadu gdje se taksativno navodi što je glomazni otpad pa svaka ta stavka se u drobilici mora zasebno usitnjavati. Takav usitnjeni otpad ne možete baciti na Jakuševac već se on mora u skladu sa Zakonom predati ovlaštenom oporabitelju. I tu će opet Tomaševića dočekati neka od članica CIOS grupe – pojasnio nam je naš izvor iz Grada Zagreba. Ovo se sve odnosi na iznajmljivanje drobilice, a kako doznajemo Tomaševića čekaju i problemi s odabranim ponuđačima za kupnju drobilica.

I ovaj natječaj je završen. Posao su dobile tvrtka Lager Bašić iz Stupnika i zagrebački O-K-TEH za strojeve vrijedne 3,146 mil. kuna plus PDV odnosno za 2,749 mil. kuna plus PDV. Osim što je Lager Bašić je tvrtka u formalnom vlasništvu Milenka Bašića, a član uprave je bio Dragan Stipić – obojica osumnjičena aferi Vjetroelektrane, mogu očekivati i žalbu na njihov odabir. Naime, između Lager Bašić i O-K-Teha je, doznajemo, manje od jednog boda razlika po kojoj su izgubili na natječaju tzv. Grupu 2 za mobilnu drobilicu za građevinski otpad pa upućeni očekuju da će se ova tvrtka žaliti.

Doznajemo da O-K-Teh tek idu u analizu ponuda pa ako ustanove da su oštećeni kažu da će se naravno i žaliti. Rok za žalbe od 15 dana već teće i ako žalbi bude, cijeli ovaj proces odgađa se najmanje za 45 dana. Dakle, barem još dva mjeseca nećemo znati što će biti s kupnjom drobilica. Kada se zadovolje svi uvjeti za kupnju, nakon potpisivanja ugovora, tvrtke imaju rok da u šest mjeseci dostave. Sve u svemu u najidealnijim uvjetima drobilica neće biti ni početkom 2022.

Najam skladišta u Sesvetskom Kraljevcu je potpisan na 75 dana što znači da će gradonačelnik opet morati posegnuti za pomoći privatnih tvrtki. Kako smo prvi i otkrili da se gradonačelnik pohvalio da se prvi i jedini sjetio drobilica s kojima sada muku muči, potvrdila je i bivša pročelnica za graditeljstvo Mirka Jozić.



- Mi smo u lipnju 2020. poslali prijavu na natječaj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja za nabavu opreme za reciklažna dvorišta građevinskog otpada. Projekt je vrijedan oko 12 mlilijuna kuna, od čega ministartsvo financira 50%. U sklopu projekta su 2 drobilice i to jedna za glomazni otpad, jedna za građevinski otpad. Obje su nam bile potrebne i tražili smo ih. Projekt nam je odobren i u veljači smo potpisali ugovor o financiranju iz EU s Ministarstvom. Nakon toga smo raspisali natječaj koji je sada pri kraju. To je sve bilo dok je pokojni gradonačelnik bio živ. Dakle, Tomasević i njegova ekipa nemaju nikakve veze s konceptom koji je naš i koji smo im ostavili - kaže nam Mirka Jozić.

- Problematika otpada je složena i nije dječja igra, uvijek treba imati i Plan B. Čini mi se da se g. Tomasević za sada kiti tuđim perjem, bilo bi fer da je rekao da smo to sve mi napravili, a ne zašto nismo napravili. Te nabave smo pokrenuli radi stvaranja neovisnosti Grada, ali kao što rekoh, rezervna opcija mora postojati ako smo ozbiljni. Pored toga, skladištenje otpada prebacio je na istok grada, ignorirao ponudu CIOS-a sa zapada, tako da kamionima vozi iz Podsuseda u Španskog u Sesvetski Kraljevec, što je ekološki i ekonomski totalno neprihvatljivo – kaže nam Jozić.

Da bi otpad koji ostane nakon drobilica bio zaokružena priča za jedan grad, trebali bismo imati i energanu. U Beču postoje tri energane na otpad, a u cijeloj EU 500, no jedino ih nema u Hrvatskoj i na Malti. Malti sve druge članice EU imaju energane na otpad.

CIOS ĆE U SISKU GRADITI PRVU ENERGANU U HRVATSKOJ

Od Beča do Istanbula nema niti jedne (nedavno je u Celju puštena u rad, a financirana je sredstvima EUfondova. Hrvatska bi trebala uskoro dobit energanu koju će u Sisku graditi CIOS grupa. Na tome rade barem zadnje tri godine jer proces je dugotrajan od javnih rasprava, obavještavanja svih zelenih udruga i slično. CIOS grupa će za ovu energanu izdvojiti oko 100 milijuna eura od čega su najskuplji filteri koji koštaju preko 20 milijuna eura.



U Beču to izgleda ovako: građani Beča odvajaju otpad i predaju ga ovlašten sakupljačima (to je gradska tvrtka za sakupljanje). Tada se materijali koji imaju vrijednost poput metala ,papira, kartona i slično prodaju tj materijalno se oporabljuju. Ostali otpad koji ima kaloričnu vrijednost ide u energanu tj. u energetsku oporabu.

U energanama se taj otpad koristi kao gorivo iz kojeg se proizvoda električna energija i toplina za potrebe grada Beča.