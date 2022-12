Tomašević odgodio poskupljenje nakon packe iz Vlade! No, nije otkrio kada će cijena ipak rasti

Vlada je odgodila ključnu odluku kojom se pravdalo poskupljenje. I to do početka 2024. godine. Prvog dana nove godine trebala je stupiti na snagu uredba po kojoj bi sve vodoopskrbe plaćale naknadu po iscrpljenoj vodi, a ne kao dosad - po prodanoj. Razlika je golema. Primjerice, u Zagrebu dođe do potrošača samo polovica iscrpljene vode. Ta naknada jedan je od tri razloga zbog kojih su u Zagrebu najavili poskupljenje od 20 posto, pa bi građani plaćali kubik vode 17,5 kuna. I drugi bi gradovi zbog novog obračuna morali dizati cijene.