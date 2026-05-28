Tomašević otkrio hoće li ugostitelji moći duže raditi tijekom Svjetskog prvenstva

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević otkrio je hoće li ugostiteljima tijekom Svjetskog prvenstva 2026. biti dopušten dulji rad kako bi navijači mogli pratiti utakmice Hrvatske reprezentacije u kasnim noćnim terminima.

– Do tri sata će biti produženo radno vrijeme 24. lipnja, a 27. lipnja do dva sata. Htjeli smo izaći u susret ugostiteljima i konzultirali smo se i s njima, i s koalicijskim partnerom da se produži radno vrijeme dok igra hrvatska reprezentacija. S druge strane, moramo paziti da, s obzirom na noćni mir, to ne bude pretjerano dugo – rekao je Tomašević.

Udruzi Mi Hrvati, kaže, odobren je zahtjev za postavljanje pozornice i videozida na Trgu bana Jelačića.

– Moram reći i da je Hrvatski nogometni savez podnio zahtjev za fan zonu na Cvjetnom trgu, i to će uskoro biti riješeno. Tako da ćemo imati dvije lokacije u centru grada gdje će se moći gledati sve utakmice svjetskog prvenstva u nogometu. Dakle, videozid neće biti samo kada igra hrvatska reprezentacija – dodao je gradonačelnik.