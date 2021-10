Preuzimanje, skladištenje, sortiranje, usitnjavanje pa dodatno sortiranje u posebnom postrojenju i deponiranje – ukratko je postupak po kojem bi se trebalo postupati s glomaznim otpadom. Prema našim izvorima Grad je to u zadnjih mjeseci koštalo oko 2600 kuna po toni (bez sortiranja u posebnim postrojenjima jer to je skupa stavka) no iz Zagrebačkog holdinga nam pojašnjavaju kako ih drobljenje i prijevoz košta 506 kuna po toni bez PDV-a. Evo kako su došli do te računice.