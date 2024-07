Tomašević potpisao Ugovor o zajmu s EIB-om: 'Tim novcem ćemo modernizirati Zagreb'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i potpredsjednica Europske investicijske banke Teresa Czerwińska u ponedjeljak su potpisali Ugovor o zajmu s EIB-om. Zajam koji će dobiti Zagreb iznosi 207 milijuna eura, iskoristit će se za transformaciju u moderan, zeleni digitalni i održivi grad, kažu iz Grada.

Zagreb: Potpisan ugovor o zajmu grada Zagreba s Europskom investicijskom bankom | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

- Tim iznosom financirat će se i nadogradnja legendarne uspinjače u gradu omogućujući novim generacijama da uživaju u ovoj povijesnoj znamenitosti i u budućnosti - rekla je Czerwińska dok je Tomašević naglasio kako je Zagreb nakon Splita tek drugi grad u Hrvatskoj koji je uspio potpisati okvirni zajam s Europskom investicijskom bankom.

- Posebno sam ponosan na to što je ovo prvi zajam s EIB-om u povijesti grada. Nekoliko desetljeća je takva opcija postojala, ali nije realizirana. Sada smo to uspjeli - rekao je Tomašević dodajući kako se iznos zajma planira se potrošiti isključivo na kapitalne investicije.

- To je vezano uz zelenu i energetsku tranziciju te digitalizaciju, a koristit će se i na projekte koji su već dobili, ili će dobiti, financiranje iz EU fondova. To znači da će Zagreb biti otporniji na energetske šokove, a dat će i doprinos emisiji stakleničkih plinova. Jako sam ponosan što je Zagreb izabran za misiju klimatskih neutralnih gradova, kao i da to ostanemo do 2030. godine - rekao je Tomašević.

- Modernizacija javnog prijevoza, nova uspinjača, okretište Mihaljevec, nove tramvajske pruge u Sarajevskoj i Heinzelovoj, ali i brojni projekti gradnje novih škola i vrtića... Sve to financirat će se tim zajmom - rekao je Tomašević.