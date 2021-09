Rano jutros, po drugi put u dva dana, pukla je cijev na Selskoj cesti na zagrebačkoj Trešnjevci, točnije na križanju Selske i Baštijanove.

Na teren su odmah izašle sve nadležne službe kako bi zaustavile curenje vode, a s njima su stigli i gradonačelnik Tomislav Tomašević i njegov zamjenik Luka Korlaet.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Radi se o istom magistralnom cjevovodu koji je jedan od najbitnijih za opskrbu vode cijelog zapadnog dijela Zagreba. Nažalost, on je iz 64. godine. Uz Selsku je bila povećana izgradnja, a razvoj te stanogradnje nije pratio dovoljno razvoj infrastrukture. Prije dva dana, kada je nastalo prvo puknuće, upozoreni smo da bi moglo nastati još jedno dodatno puknuće jer dolazi do dodatnih naprezanja nakon što se manipulira sa samim magistralnim vodom kad se zatvara voda da ne bi došlo do većih šteta - objasnio je uzroke novog puknuća gradonačelnik Tomašević.

Najnovije puknuće cijevi poplavilo je kuhinju i suterenske prostorije obližnje škole, a gradonačelnik je najavio da će se šteta pokriti iz gradskog osiguranja.

- Stvara se i veliki problem u funkcioniranju prometa budući da je ovo jedna od najprometnijih ulica u Zagrebu. Južni dio Selske trebao bi biti saniran do sutra navečer, dakle dio koji je oštećen nakon prvog puknuća. Ovaj dio koji je oštećen današnjim puknućem trebao bi biti saniran do kraja tjedna.