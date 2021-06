Prilikom dolaska na posao u ponedjeljak ujutro, Tomašević je naglasio kako je financijska situacija loša.

“Pokazalo se da najveći dio energije sad ide na financijsku situaciju, time se najviše moramo baviti. Dolazili smo svi troje ovdje i za vikend. Situacija nije dobra financijski jer je posljedica tri godine financijske neodgovornosti prošle vlasti. 2019. završila je gubitkom od milijardu i 300 milijuna kuna, a da za to nije bilo vanjskih razloga, čista financijska neodgovornost, 2020. s gubitkom “samo” 90 milijuna kuna, no kad se gleda i covid pozajmica Vlade i odgođena potraživanja od strane ZET-a, Holdinga i Voda, onda je taj gubitak puno veći i to je financijska neodgovornost jer nije došlo do rebalansa kad je trebalo. I treća godina nedgovornosti je ova, 2021. godina, koja je balansirana, napucani su troškovi zbog predizborne godine, a da je balansirana prodajom velikih zemljišta koje nitko nije ni očekivao da će se prodati”, kazao je, prenosi N1.

“Sad imamo kombinaciju te tri stvari. Osnovni cilj je stabilizacija financija i analiza novčanih tokova na tjednoj i mjesečnoj razni, revidirati plan javne nabave da se ono što nije ključno odgodi. Izvješće Holdinga pokazuje gubitak oko 305 milijuna kuna”, dodao je.

Tomašević je kazao da rebalans ovisi o obvezama i odgodi naplata. “Nema još najcrnjeg scenarija, situacija je složena, ali postoje rješenja… Dat ćemo sve od sebe da stabiliziramo financije da se ne osjeti”, dodao je.

Kreće s rezanjem troškova, poništit će natječaj za vozni park.

Na pitanje imaju li već čovjeka koji će se baviti financijama, objasnio je: “Imamo grupu ljudi, ali trebat će i vanjski stručnjaci da to prođu. Kad dugogodišnji čovjek zadužen za financije pokojnog gradonačelnika kaže javno da je situacija financijski loša i da nam ne bi volio biti u koži, onda je jasno čija je odgovornost i da smo to naslijedili”, kaže zagrebački gradonačelnik.

Naglasio je da će biti za plaće te da, što se tiče Gradske skupštine, razgovori sa SDP-om idu dobro.