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Tomašević: 'Sjest ćemo s Vladom RH i naći rješenje za novi stadion u Maksimiru'

Piše HINA,
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Tomašević: 'Sjest ćemo s Vladom RH i naći rješenje za novi stadion u Maksimiru'
Zagreb: Tomašević održao konferenciju za medije u vezi štrajka ZET-a i Holdinga | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL
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Gradonačelnik Tomašević najavio je dijalog s Vladom o novom stadionu u Maksimiru, ističući potrebu za usklađivanjem stavova struke i navijača kako bi se pronašlo prihvatljivo rješenje za sve.

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u utorak kako je ključno da se za novi stadion Maksimir nađe rješenje koje će pomiriti i stav struke i onih koji su najbitniji, a to su korisnici stadiona, navijači, te najavio komunikaciju s Vladom o toj temi. "Ključno je da se, naravno, mora naći rješenje koje će pomiriti i stav struke i isto tako stav onih koji su najbitniji, a to su korisnici stadiona, oni koji će u konačnici stadion i koristiti. Rekao sam već da ćemo sjesti zajedno s Vladom, kao suinvestitori, i vidjeti kako sada iz ove situacije. Jer, naravno, moramo naći balans, moramo naći rješenje koje je prihvatljivo i struci i korisnicima, odnosno navijačima", poručio je gradonačelnik Tomašević kojega su novinari pitali za komentar izjave premijera Andreja Plenković da treba raspisati novi natječaj za stadion Maksimir jer odabrano rješenje ne zadovoljava javnost.  

Studio VG13 iz Milana proglašen je 24. rujna pobjednikom međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za idejno rješenje novog nogometnog stadiona Maksimir i Sportsko-rekreacijskog centra (SRC) Svetice, na koji je pristiglo 88 radova iz više od 20 zemalja. 

Njihovo rješenje izazvalo je oprečna mišljenja u javnosti, a negativan stav iznijeli su navijači.

Tomašević je podsjetio da su se i Vlada RH i Grad Zagreb dogovorili da u stručnom žiriju, koji je donio odluku, većinu čini neovisna struka, koju nisu oni izabrali, ni Vlada ni Grad, nego strukovne arhitektonske udruge. 

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Napomenuo je da je Društvo arhitekata Zagreb (DAZ) bilo provoditelj natječaja, a predsjednik žirija bio je predsjednik Udruge hrvatskih arhitekata, te da su ministar turizma i sporta Tonči Glavina i on, kao predstavnici investitora, u žiriju bili manjina. 

"Složili smo se sa stručnom odlukom žirija, podržali smo je, i ta odluka oko prvonagrađenog rješenja je, ja bih rekao, naišla ipak u struci na odobravanje. Međutim, u isto vrijeme u široj javnosti na negativne reakcije, a posebice kod navijača", rekao je Tomašević.

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