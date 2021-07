Na prošloj sjednici Skupština je usvojila odluku da se broj gradskih ureda smanji s 27 na 16. Smanjene su plaće pročelnicima i posebnim savjetnicima gradonačelnika i usklađene su sa zakonom. Tomislav Tomašević u utorak je na konferenciji za medije najavio i nove rezove o kojima će raspravljati krajem kolovoza kada se očekuje nova sjednica Gradske skupštine.

Kako je najavio, dvije odluke su stavljene na savjetovanje - jedna od njih je ukidanje mjere roditelj-odgojitelj. Tomašević je poručio da će zaustaviti prijave novih korisnika roditelja-odgojitelja od 5. rujna. Zabranit će i podzakup kućica za vrijeme različitih manifestacija, što se pokazalo kao problem tijekom Adventa, što će također biti na idućoj sjednici Skupštine. Kućice će se dodjeljivati isključivo putem javnog natječaja.

POGLEDAJTE VIDEO: Konferencija za medije Tomislava Tomaševića

No, na idućoj sjednici Skupštine smanjit će se naknade vijećnicima gradskih četvrti i mjesnih odbora za 40 posto.

- Postojala je mogućnost da ako vijećnici ne dolaze na sjednice, imaju pravo na naknadu od 50 posto. To se sada briše. Ako ne dođu ni na jednu sjednicu u mjesec dana, neće dobiti nikakvu naknadu za taj mjesec. To funkcionira u Skupštini, takav je bio model i to je primjereno i za mjesnu samoupravu. Više rada, manje naknade - rekao je Tomašević.

Trošak za naknade bio oko 30 milijuna kuna godišnje

Zagreb jedini ima mjesnu upravu na dvije razine, a na ovim izborima je u 17 vijeća gradskih četvrti i 218 odbora izabrano 1639 političara. Već smo objavili da je trošak za njihove naknade bio 28 milijuna godišnje, ali svježi podatak je da je ove godine taj iznos oko 30 milijuna kuna!

Izmjenama zakona srezane su naknade za 47 zastupnika u Skupštini koji će zaista odlučivati o sudbini grada, ali ne i za ove mjesne političare. Zastupnik u Zagrebu ima pravo na naknadu od 1300 kuna neto mjesečno. Za razliku od njih, predsjednik vijeća gradske četvrti ima pravo na mjesečnu naknadu od 7750 kuna bruto, potpredsjednik na 4275 kuna, a član 2635 kuna bruto. Predsjednik vijeća mjesnog odbora dobiva 3875 kuna bruto mjesečno, a potpredsjednik 1937 kuna, dok član ima pravo na 1162 kune bruto. Dakle, zastupnik u Skupštini, koje je drugo najvažnije predstavničko tijelo u Hrvatskoj, ima manji prihod od svih, osim člana mjesnog odbora i eventualno potpredsjednika.

Minus i nagomilani dugovi

Takvo nešto mogu sanjati ostali lokalni političari u Hrvatskoj. Čak i vijećnici u svim ostalim gradovima i županijama imaju pravo na manje iznose. Iz Splita i Osijeka su nam potvrdili i da kod njih članovi kotareva, vijeća četvrti i mjesnih odbora ne primaju ni kune za svoj rad, nego je to volonterska funkcija. Rijeka ima 34 mjesna odbora, a naknada koju primaju je simbolična: predsjednik vijeća ima pravo na 177,14 kuna neto mjesečno, a član 118,5 kuna, precizno su odgovorili iz Grada Rijeke.

- Lako je Tomaševiću bilo u oporbi, ali sad ćemo vidjeti hoće li srezati te naknade kad direktno izbija novac iz džepa svojim članovima. Jer i u četvrtima i u mjesnim odborima sad je najviše njihovih vijećnika - komentirao je prije mjesec dana jedan oporbeni HDZ-ov član.

Prema analizi rezultata izbora, Možemo! je u Zagrebu pobjednik na svim razinama. Tomašević je dobio najviše glasova ikad, njihova lista za Skupštinu ima premoćnu većinu biračke potpore, a isto se prelilo i na nižu razinu.

Pa tako od 1639 imaju 680 vijećnika u četvrtima i mjesnim odborima, što je 41,5 posto svih vijećnika. Kako na naknade svih vijećnika odlazi 30 milijuna kuna, to znači da ljudi platforme Možemo! i partneri trebaju dobiti oko 12,5 milijuna bruto naknada. Velik je to novac.

Novac koji dobivaju vijećnici u četvrtima i mjesnim odborima nije ni primjeren ovlastima koje imaju. U Splitu, Rijeci i Osijeku imaju barem određeni iznos koji mogu autonomno trošiti za svoj kvart. A u Zagrebu samo predlažu prioritete. A oni mogu, ali i ne moraju biti napravljeni.