Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održao je u predvorju Gradske uprave konferenciju za medije. Tomašević je redovne konferencije za medije najavio još prošlog tjedna.

Gradu je odobren kredit od 400 milijuna kuna, podsjetila je zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec na odluke donesene na prošloj sjednici Skupštini. Smanjili su i 27 ureda na 16, što je Skupština također usvojila.

- To je proces koji će biti dugotrajan, ali je važan korak i Uprava će biti učinkovitija - istaknula je.

Podsjetila je kako su smanjene plaće pročelnicima i posebnim savjetnicima gradonačelnika i uskladili je sa zakonom.

- Ovime će se uštedjeti sedam milijuna kuna godišnje - rekla je Dolenec.

Gradonačelnik Tomislav Tomašević najprije je islamskim vjernicima čestitao Bajram.

- Sljedeća sjednica Gradske skupštine će vjerojatno biti 26. kolovoza i stavili smo dvije odluke na savjetovanje - rekao je Tomašević. Jedna od njih je i mjera roditelja-odgojitelja. Tomašević je poručio da će zaustaviti prijave novih korisnika roditelja-odgojitelja od 5. rujna.

- Želimo vidjeti demografske učinke, a onda vidjeti u socijalne učinke, one koji utječu na rodnu ravnopravnost i obrazovanje djece - poručio je.

- Da taj datum stavimo kasnije opet će netko tko će ispasti reći zašto ne kasnije i tako možemo unedogled - rekao je i podsjetio da je to najavio u predizbornoj kampanji te da nitko ne može sada biti iznenađen ukidanjem.

Zabranit će i podzakup kućica za vrijeme različitih manifestacija, što se pokazalo kao problem tijekom Adventa, što će također biti na idućoj sjednici Skupštine. Kućice će se dodjeljivati isključivo putem javnog natječaja.

'Više rada, manje naknade'

Na idućoj sjednici Skupštine smanjuju se i za 40 posto naknade vijećnicima.

- Samo to smanjenje će dovesti do uštede od 16,5 milijuna kuna godišnje - poručio je i rekao da je to oko 65 milijuna kuna u četiri godine mandata.

- Postojala je mogućnost da ako vijećnici ne dolaze na sjednice, imaju pravo na naknadu od 50 posto. To se sada briše. Ako ne dođu ni na jednu sjednicu u mjesec dana, neće dobiti nikakvu naknadu za taj mjesec. To funkcionira u Skupštini, takav je bio model i to je primjereno i za mjesnu samoupravu. Više rada, manje naknade - rekao je.

'Rokovi za obnovu škola su bili nerealni'

Zamjenik Luka Korlaet govorio je o obnovi.

- Zadnjih dana je bilo dosta upita oko obnove škola. U obnovi je pet zgrada osnovnih i sedam zgrada srednjih škola. Isto tako, u obnovi je i učenički dom u Gajevoj, sve ukupno 13 zgrada. Rokovi koji su bili komunicirani od prethodne Uprave su bili u rujnu i pomaknuti za prosinac ove godine, a za neke škole i za rujan iduće godine - rekao je istaknuvši kako je prvotni rok bio nerealan od bivše uprave.

- Gradski ured za obrazovanje daje sve od sebe da se novi rokovi ne probiju - istaknuo je.

- Organizacija prijevoza učenika bit će kao i sada. Znam da je roditeljima i djeci to kompliciramo, ali dajmo sve od sebe da tranzicijski period prođe što bezbolnije - poručio je.

Druga tema vezana uz obnovu su mobilni timovi.

- Od danas kreću mobilni timovi za pomoć građanima za ispunjavanje zahtjeva za obnovu - naglasio je. Od utorka do petka će obilaziti građane u Podsljemenu, na temelju prethodnog telefonskog dogovora.

- Oni su obaviješteni i očekuju posjet naših djelatnika u uniformama koje su napravljene za tu priliku. Građanima je rečeno koju dokumentaciju trebaju pripremiti - rekao je Korlaet.

- Ono što smo komunicirali u kampanji, sada i ostvarujemo. Nastojimo maksimalno olakšati građanima - rekao je.

Natječaj za Upravu Holdinga je gotov

Natječaj za tri člana Uprave Holdinga je gotov, dodao je Tomašević, istaknuvši kako se sad pregledavaju pristigli životopisi nakon čega kreću intervjui s 15 kandidata.

Upitan o mjeri roditelj-odgojitelj, Tomašević je poručio:

- Ovaj prijedlog se odnosi isključivo za nove prijave, a ne na postojeće korisnike, ali ćemo u budućnosti, kad evaluiramo učinke te mjere, vidjeti što ćemo - rekao je.

Što s gradskim prostorima koji se daju u podnajam, upitali su novinari.

- Bio sam iznenađen sa cijenama tog zakupa i tražio sam analizu tih cijena i pravila da se ti ugovori o podzakupu samo produžuju po pet godina - rekao je.

Komentirao je i brodove na Savi koje je, pretpostavlja se, netko namjerno odvezao.

'Brodovi na Savi nisu slučajnost'

- Što se tiče odmetnutih brodova, Lučka kapetanija je naložila njihovo uklanjanje i apeliram da se to što prije raščisti. Situacija da imamo dva takva slučaja pokazuje da to ne može biti slučajno, ili je nemar ili je namjerno. Mogla je nastati velika šteta, ali srećom nije. Bez pomoći vojske se ta operacija ne bi mogla napraviti tako uspješno, hvala i ministru obrane - rekao je Tomašević.

Upitan smatra li sad da je bila mudra odluka ukinuti Ured za upravljanje hitnim situacijama, rekao je kako on ne nestaje, nego se samo pripaja.

- Smatramo da je to logično s obzirom da Civilna zaštita, a tako se i zove novi ured, je organiziran u gradskoj četvrti. To je bio razlog zašto to spajamo, ali to ne znači da će on biti manje efikasan ili važan. Ja sam i sam član civilne zaštite - rekao je Tomašević i poručio kako mu je jako bitno da se ona unaprijedi.

'Ljudi u hostelu Arena nisu zaboravljeni'

Na pitanje što će biti s građanima koji su smješteni u hostelu Arena jer ne mogu biti u svojim domovima nakon potresa, Korlaet je poručio kako tih 199 ljudi nisu zaboravljeni.

- Odlučili smo riješiti njihovu nezgodnu poziciju i smislili smo protokol, upitnik koji smo proteklog tjedna provodili. Svi su anketirani i sada ćemo po određenom setu kriterija ići za time da ih smjestimo u gradske stanove. Gradski ured za imovinu je izlistao stanove koji su raspoloživi i idemo za time da oni dobiju adekvatni krov nad glavom - poručio je Korlaet.

Upitan što je s ugovorima s Petrom Pripuzom, Tomašević je rekao kako se time bavi Holding, ali da se sad kao prioritet traži rješenje za biootpad.

- Trenutno se bavimo time da osiguramo odvoz otpada, tako i građevinskog otpada. On se uopće nije odvozio - rekao je Tomašević i poručio još jednom kako se za sada bave funkcioniranjem sustava.

- Ne bavimo se privatnim firmama nego sustavom - dodao je.

Natječaj za Advent, što se tiče kućica, bit će raspisan do 1. listopada, najavio je Tomašević. Nije još imao formalni sastanak s predsjednicom Turističke zajednice, poručio je.