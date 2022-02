Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević održat će u predvorju Gradske uprave konferenciju za medije.

Tomašević je na početku konferencije rekao kako je jučer dobivena zadnja dozvola za rad žičare na Sljemenu.

- Mogu najaviti da su se stekli uvjeti, ona će sutra u podne svečano biti puštena u rad - rekao je. Za građane redovno počinje raditi od četvrtka.

Poručio je kako je žičara "megalomanski projekt" koji su nasljedili.

- Vjerojatno niti jedan posto investicije neće biti vraćeno iz prihoda koje će žičara ostvarivati. Kapitalni troškovi žičari će biti pokriveni iz proračuna, kroz poreze i prireze građana. Uz sve prihode koje će ostvarivati, kroz kartu i parkirnu kartu te najam posebnih prostora, to sve neće ni taknuti ono što je investicija žičare. Znate da je ZET digao kredit i da je taj kredit potrebno vraćati još sljedećih 12 godina - rekao je.

Što se tiče cjenika, Tomašević je poručio kako je jasno da karta mora biti prihvatljiva za građane te da će Grad morati subvencionirati iz proračuna i tekuće troškove žičare.

- Prvih mjesec dana promotivnog razdoblja će biti akcijskih cijena za sve kategorije. Tko god se vozi žičarom, sve akcijske cijene vrijede: 30 kuna za jedan smjer i 50 kuna za povratnu kartu za odrasle osobe. Za mlade od 15 do 24 te starije od 65 godina je 20 kuna karta za jedan smjer i 30 kuna povratna karta. Za djecu do 15 godina i osobe s invaliditetom koji ostvaruju prava za pokaz ZET-a će žičara biti besplatna u ovom promotivnog razdoblja. Nakon toga će biti kratkotrajni prekid rada žičare od 10-ak dana i to je ono razdoblje kada će se obaviti dodatni radovi za smanjenje buke - rekao je.

Nakon toga počinje redovni rad žičare.

- Prva kategorija i najniža cijena bit će za one koji imaju pokaz ZET-a budući da je žičara dio javnog gradskog prijevoza. ZET kao poduzeće je investitor i upravlja žičarom. Za tu kategoriju će cijena biti najniža i te će cijene biti iste kao u promotivnom razdoblju - 30 kuna za jedan smjer i 50 kuna za povratnu kartu. Za ostale kategorije isto vrijede - rekao je.

Druga kategorija vrijedi za sve Zagrepčane, budući da će oni platiti investiticiju kroz proračun, rekao je gradonačelnik.

- Za njih će za odrasle biti 40 kuna za jedan smjer i 70 kuna za povratnu kartu za odrasle. Za mlade i starije 25 kuna za jedan smjer i 40 kuna za povratnu kartu te će i dalje ostati vožnja besplatna za djecu i osobe s invaliditetom - objasnio je.

Treća kategorija je puna cijena žičare koja vrijedi za sve one koji nisu iz Zagreba i nemaju pokaz ZET-a.

- 75 kuna za jedan smjer i 125 kuna za povratnu kartu za odrasle, za mlade i starije 50 kuna za jedan smjer i 75 kuna za povratnu kartu, a za djecu i osobe s invaliditetom 20 kuna za jedan smjer i 30 kuna za povratnu kartu - rekao je.