Tomašević tvrdi da se biootpad ne zakapa na Jakuševcu, ali ove fotografije pokazuju drugačije!

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, ali i koordinatorica Možemo! Sandra Benčić danas su izričito ustvrdili da se na odlagalištu otpada Jakuševec ne zakopava biootpad. On se odvojeno prikuplja, ali od sugovornika smo smo dobili fotografije s odlagališta koje pokazuju da se biootpad zakapa zajedno s komunalnim otpadom. Fotografije su nastale prije 10-ak dana. Smeđe vrećice s biootpadom se vide na vrhu odlagališta, a vidi se i iskrcavanje biootpada među ostali otpad.

Naš izvor tvrdi da je to vjerojatno i dovelo do dva odrona. Izuzetno vlažni biootpad se zatrpava s komunalnim, te je zato brdo otpada znatno nestabilnije i dolazi do odrona. Kaže da je vlažnost biootpada 80 posto.

Čini se da su fotografije snimljene kada su inspektori posjetili odlagalište. 24sata su i u posjedu zapisnika inspekcije Državnog inspektorata koja je posjetila odlagalište Jakuševec 20. studenog nakon što se već dogodio prvi odron. Došli su po pritužbi građana, obavili nadzor i utvrdili da je barem 30 kubičnih metara biootpada dovezeno na plohu gdje bi trebao biti samo miješani komunalni otpad. Utvrdili su i da je došlo do dodatne erozije na već urušenom dijelu.

Međutim, kako je vidljivo iz zapisnika, odgovorne osobe su rekle da se radi o nenamjernoj grešci!

"Vezano za zatečeni biootpad i otpad s groblja, isti je greškom dovezen na odlagalište, te je po utvrđenju da ne odgovara miješanom komunalnom otpadu, jedna pošiljka biootpada vraćena pošiljatelju za što predočavamo vagarinku i Zapisnik o odbijanju preuzimanja dostavljenog otpada. Ostali otpad je u fazi vraćanja pošiljatelju te se ovog trenutka čeka prijevoz kako bi i njega vratili. Po obavljanju vraćanja ćemo dostaviti preslike dokumentacije" stoji u potpisanoj izjavi, ali kako se ne navodi ime, nego samo osobni potpis, nemoguće je utvrditi o komu se radi.

Iste fotografije ima i zagrebački HDZ koji je danas prvo poslao priopćenje, a zatim i na tiskovnoj konferenciji ustvrdio da ima dokaze da Tomaševićeva gradska uprava i tvrtka Čistoća koju vodi Davor Vić rade protuzakonito. I to je uzrokovalo dvije havarije, a u današnjoj je i teško ozlijeđen radnik koji je ostao bez ruke. Još dva radnika su ozlijeđena.

- Prije tri tjedna upozoravali smo kako je Jakuševac tempirana bomba punjenja biološkim otpadom. Nažalost, troje radnika skoro platila glavom šlamperaj. Među miješani komunalni otpad se odlaže samo biootpad. Danas smo dobili i saznanja da se miješao i zdrobljeni glomazni otpad. Zbog toga se mijenja struktura mase i zato je nastala ova druga katastrofa u tri tjedna. Koliko ljudi mora platiti glavom da bi se doznalo što se događa na Jakuševcu - rekao je predsjednik zagrebačkog HDZ-a Mislav Herman koji je zatražio da se institucije pozabave protuzakonitim

- Pojednostavit ću, na biootpad se stavlja zdrobljeni glomazni otpad i onda se sve pokriva komunalnim otpadom iz plavih vrećica. I zato se sve zronda dolje - rekao je Herman.

Potpredsjednik HDZ-a Mario Župan kaže da postoje i dokazi da je ove subote zamjenik direktora, Bojan Ribić izdao nalog da se glomazni otpad sa sortirnice vozi na glavnu plohu za komunalni otpad. Tamo se vozi i biootpad.

- To je kazneno djelo - zaključio je Župan.