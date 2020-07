Na koliko mandata ra\u010dunate?

Na pet, u trendu smo rasta.

Presudan je bio performans na Markovom trgu, usmjeren na Bandi\u0107a\u2026?

Ne, bio je usmjeren na Plenkovi\u0107a, koji omogu\u0107ava Bandi\u0107u da radi to \u0161to radi.

O Plenkovi\u0107u\u2026

Raspustio je Sabor i krenuo usred epidemije na izbore, koja mu je sad eksplodirala u lice.

Kako je mogu\u0107e da politi\u010dar narpavi takav previd?

Nije se htio mije\u0161ati u poslove HNS-a i obnovu Zagreba koja \u0107e ko\u0161tati milijarde. Tu postoje brojni interesi i zato se nije mije\u0161ao izme\u0111u HNS-a i Bandi\u0107a.

Znate li da grad proki\u0161njava?

Znam. Bandi\u0107 tjednima ni\u0161ta nije radio tjednima, onda je raspisao natje\u010daj u 24 sata za firme za gra\u0111evinski materijal. I posao dobije firma \u010diji je vlasnik \u010dlan Bandi\u0107eve stranke. \u010cak i taj novac koji se dijelio za sanaciju krovova nije smio tako tro\u0161iti.

Ako \u0107ete osvojiti vlast u Zagrebu dogodine, do\u010dekat \u0107e vas sva\u0161ta\u2026 Jeste spremni na suo\u010davanje s tim?

Jesam, spreman sam. Svjestan sam \u0161to me \u010deka.

Jesu vam prijetili?

Ne direktno.

Va\u0161im ljudima su nu\u0111ene beneficije da prije\u0111u\u2026

Nije im nu\u0111eno direktno. Problem je \u0161to te\u0161ko to mo\u017eete dokazati. Bilo je nekih pri\u010da da se nudilo dva milijuna kuna po zastupniku da glasa za prora\u010dun.

Zelena politika?

Kad su govorili da je Plenkovi\u0107 osigurao onih 10 milijardi, to je novac koji Hrvatskoj pripada. Taj novac nije za bilo \u0161to, to je novac za transformaciju gospodarstva. U HDZ-ovoj verziji zelena ekonomija su zelene nov\u010danice, projekt Vjetroelektrane. Da pojasnim taj projekt - \u0106ori\u0107 sam kao ministar potpisuje rje\u0161enje da se do kraja 2017. mo\u017ee projekt po\u010deti realizirati. To je odluka koja ga mo\u017ee dovesti u pravne probleme. O\u010dekujem od DORH-a da to ispita.

OPG-ovi?

Treba poticati lokalnu proizvodnju. Sve vi\u0161e se tra\u017ei prelazak na ekolo\u0161ku poljoprivredu, no tu je potrebno vi\u0161e znanja i rada, ali je to i ve\u0107a kvaliteta.

Krpanje rupa u prora\u010dunu?

Ovisi o sljede\u0107em valu epidemije. Nama je bitno da mjere iz prora\u010duna koje idu za spas radnih mjesta idu zaista za spas radnih mjesta.

Manifest Radni\u010dke fronte, Katarine Peovi\u0107?

Nije se koristila rije\u010d oduzimanje, nego preraspodjela. To nije bilo u na\u0161em koalicijskom okviru. To \u010dak nije bilo u izbornom programu Radni\u010dke fronte, nego jedna re\u010denica u tom manifestu, koja je krivo interpretirana. RF je pojasnila da ne\u0107e biti oduzimanja \u0161tednje. Mi pri\u010damo o porezu na ultrabogata\u0161e. I to kad ka\u017eem ultrabogata\u0161i mislim na jedan posto najbogatijih\u2026

Koji su to u Hrvatskoj?

Ajmo ovako\u2026

Koji\u00a0je prag ultrabogatstva?

Ne \u017eelim o tome sad ovako iz prsta, o tome je potrebna javna rasprava. Trebamo prvo dobiti podatke o imovini, koji su vrlo neprecizni\u2026 U nekim zemljama su takvi porezi normalni.

Zna\u010di niste za radikalne ideje tipa eksproprijacija?

Naravno da ne.

Kakav je va\u0161 koalicijski sporazum s Radni\u010dkom frontom?

Imamo tri stupa. Jedno je zeleno-otporno gospodarstvo i dostojanstveni uvjeti rada. Drugo je dru\u0161tvena jednakost, da svi imaju iste \u0161anse u obrazovanju, zdravstvu, da nema privatizacije i vau\u010derizacije \u0161to neki politi\u010dki akteri govore\u2026

Vau\u010derizacija zdravstva ili \u0161kolstva?

Mislim da su spomenuli vau\u010derizaciju \u0161kolstva. Nama je to neprihvatljivo.

Za\u0161to?

Zato jer \u010dim bogatiji, oni s malo ve\u0107im prihodima, mogu odlu\u010divati gdje \u0107e i\u0107i njihov doprinos ili njihovi porezi, birati izme\u0111u privatnih i javnih bolnica i \u0161kola automatski se tu ru\u0161i cijeli javni sustav.

\u017dupanije?

Jedinice lokalne samouprave treba okrupniti, ne vidim svrhu \u017eupanija.

Suradnja sa SDP-om?

U Hrvatskoj je politi\u010dki korak unazad ovakvi izbori. Svi ne\u0161to glumataju, nitko ne \u017eeli re\u0107i s kim \u0107e sura\u0111ivati.

Koji je va\u0161 svjetonazor? Jeste vi\u0161e zeleni ili crveni?

Podjednako jedno i drugo.

Za\u0161to se niste spojili sa Strankom s imenom i prezimenom, Pametno\u2026?

Ovih dana je bilo la\u017ei na na\u0161 ra\u010dun, ja se ne mislim spu\u0161tati na tu razinu niti valjati po blatu. Vodili smo afirmativnu kampanju, \u010dak se ni sa SDP-om koji nam je trn u oku nismo previ\u0161e bavili u ovoj kampanji, nego smo govorili o tome \u0161to mislimo mijenjati i koje su na\u0161e politike. Ta koalicija koja se sklopila iz nu\u017ede\u2026 Ljudi koji zagovaraju vau\u010derizaciju obrazovanja nama su ideolo\u0161ki problem.

Kako je do\u0161lo do podr\u0161ke Jane Fonde?

Jane Fonda je dugogodi\u0161nja suradnica Rade Bori\u0107 i odlu\u010dila je podr\u017eati nju i cijelu na\u0161u koaliciju. Ona je dugogodi\u0161nja aktivistica i protiv rata i za \u017eenska prava i za za\u0161titu okoli\u0161a\u2026

A Pamela Anderson?

Ja sam s njom sura\u0111ivao. Ona je ekolo\u0161ka aktivistica.

Kako to da HDZ ovaj put nije imao u predizbornim spotovima defile svojih europskih prijatelja?

Mislim da je to zato jer ih gubi. Mislite da se u EU ne vidi da vam je pola Vlade oti\u0161lo zbog korupcije?

O\u010dekujte li uhi\u0107enje Milana Bandi\u0107a?

Ne bi me za\u010dudilo iako su mnogi o\u010dekivali da \u0107e se to dogoditi prije ovih izbora, ali o\u010dito se jo\u0161 uvijek kalkulira. Iako, ja ne vidim scenarij da on pobje\u0111uje na sljede\u0107im lokalnim izborima.

O SDP-u?

Mislim da SDP ima veliki problem s vodstvom, imaju velikih problema s kadrovima, imaju i problema s ideologijom, ona nije jasna. Lutaju, ne zna se jesu li za radnike ili nisu. \u010cak je i HDZ imao vi\u0161e neke socijalnije mjere nego SDP.