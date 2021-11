Grad Zagreb ipak će ukinuti mjeru roditelj odgojitelj. Najveći je to rez novog gradonačlenika Tomislava Tomaševića otkako je u lipnju zasjeo u fotelju zagrebačkog gradonačelnika. Samo sljedeće godine, planira se uštedjeti oko 320 milijuna u odnosu na ovu godoinu.

Zagreb je danas pustio u javno savjetovanje novu odluku po kojoj se postepeno potpuno ukida mjera koju u ovom trenutku koristi 5808 roditelja s 19.536 djece. Novi zahtjevi se više neće primati.

Umjesto primanja pomoći do 15. godine života najmlađeg djeteta, sada se to skraćuje na sedam godina. Oni čija djeca su na snagu stupanja odluke već imala sedam ili više godina, oni će po starom moći koristiti mjeru do 30. travnja sljedeće godine. Oni čija djeca su mlađa, od 30. travnja će primati tek oko tisuću kuna neto naknade, a dosad su imali pravo na oko 7000 kuna bruto ili 4600 kuna neto, odnosno bili su im plaćeni i doprinosi.

No, dok dosad roditelji nisu smjeli raditi u uz mjeru. Sada će im to biti obrisano i moći će odmah početi raditi ukoliko nađu posao. Osim toga, imaju i pravo upisati djecu u vrtić, što dosad nisu imali pravo.

U gradskoj upravi obrazlažu da mjera nije dala dovoljan demografski učinak jer je broj novorođene djece pao. A od 2016. godine je utrošeno 1,8 milijardi kuna, što znači da se moglo izgraditi 27 vrtića.

Već od svibnja, broj roditelja koji koriste ovu mjeru, trebao bi se prepoloviti.