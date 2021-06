On je morao otići jer mu nova uprava Zagrebačkog holdinga ne vjeruje. Na kraju i da je on sam potpuno čist, odgovoran je jer mu je njegov najbliži suradnik optužen za uzimanje mita, a da on nije ništa vidio, obrazlaže nam sugovornik iz Holdinga zašto je sinoć smijenjen direktor GSKG-a Joško Jakelić.

Novi šef Holdinga, Nikola Vuković kojeg je imenovao Tomislav Tomašević je smijenio obavio brzo, a navodno mu je najteže bilo naći zamjenu jer nije znao tko je sve umrežen. On je Holding preuzeo u ponedjeljak, a treći dan ga je dočekala afera u GSKG.

Jakelić vodi tu tvrtku koja je sastavni dio Holdinga još od 2005. godine.

Jako je samozatajan, ne daje izjave za medije niti se pojavljuje na događajima. Radi se o jednom od ljudi iz "stare garde" pokojnog gradonačelnika Milana Bandića. Zbog dobrih odnosa sa gradonačelnikom, Jakelić je bio prilično nedodirljiv. A čak i kada se SDP razišao s Bandićem i kontrolirao Holding, Jakelić je jedan od direktora koji je ostao.

No, afera koja je buknula ovaj tjedan ga je ipak koštala fotelje. Jakelićev bliski suradnik Neven Blažević zvani Ćiro je uhićen zbog primanja mita za namještanje poslova tvrtkama na hitnim intervencijama i obnovi zgrada kojima upravlja GSKG.

Istražitelji USKOK-a su tajno snimali Blaževića godinu i pol i skupili dokaze kako su se namještali poslove za proviziju. U tim razgovorima, Blažević je barem dva puta spomenuo Jakelića u kontekstu podjele provizije, odnosno mita.

Međutim, istražitelji Jakelića u ovom trenutku za ništa ne terete, nego će biti samo biti svjedok.

Novi voditelj GSKG-a će biti Marko Šarić koji je dosad radio u financijama tvrtke.