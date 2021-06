Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević u petak je poručio da potpuno podržavaju sve istražne radnje u GSKG, a ako se utvrdi da je netko zlorabio javni položaj da bi sebi pribavio nepripadajuću materijalnu korist na obnovi nakon potresa - za njega je to kao ratno profiterstvo.

- Mi smo hitno djelovali vezano za novu upravu i novi nadzorni odbor Zagrebačkog holdinga i zbog financijske situacije ali isto tako da se konačno počne uvoditi reda u Zagrebačkom holdingu, a GSKG je jedna od tvrtki kćeri holdinga - rekao je Tomašević nakon sastanka s ravnateljem Fonda za obnovu Damirom Vanđelićem.

- Ako se utvrdi da je riječ o obnovi - to je dno dna. Ne želim prejudicirati ničiju krivnju, međutim, ukoliko se utvrdi da je netko zlorabio svoj javni položaj da bi sebi pribavio nepripadajuću materijalnu korist i to upravo na obnovi nakon potresa - za mene je to jednako kao ratno profiterstvo - istaknuo je.

Rekao je da potpuno podržava sve istražne radnje svih istražnih tijela da se stvari raščiste, da se svi sumnjivi poslovi raščiste i neka to bude upozorenje svima koji misle izvlačiti novac nezakonito na procesu obnove nakon potresa.

Tomašević kaže da se nije čuo sa šefom GSKG-a, ali indirektno da.

- Indirektno da, znači komuniciram sa Upravom Holdinga, oni komuniciraju sa direktorom GSKG-a, tako da to nije moj posao - rekao je Tomašević dodavši kako se boji da će toga biti još, da je ovo samo početak.

Poručio je kako konačno želi da se počne uvoditi reda u sva gradska poduzeća u svakom smislu.

- Jasan je zadatak koji je pred upravom da napravi podloge za restrukturiranje, za refinanciranje, a isto tako da ta komunalna gradska poduzeća počnu pružati kvalitetne usluge građanima, a nažalost GSKG nije baš te usluge pružao kvalitetno do sada - istaknuo je Tomašević.

Podsjetio je da je i on kao gradski zastupnik često kritizirao rad GSKG-a te poručio kako vjeruje da se to može restrukturirati na način da to bude puno bolje i da se bolje pružaju komunalne usluge svim građanima.

Ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić istaknuo je da će ta akcija Uskoka u GSKG-u pripomoći raščišćavanju situacije oko obnove i onemogućiti ubuduće da će se raditi akcije koje su potpuno neshvatljive i neprimjerene, pogotovo u ovakvim situacijama.

- Zahvaljujem se Uskoku i Državnom odvjetništvu koji pomažu preventivno čistiti sve ove situacije - poručio je Vanđelić.

Novinari su gradonačelnika Tomaševića pitali i ima li danas još više informacija vezano za rješenje Ministarstva uprave i pravosuđa prema kojemu je Grad Zagreb vlasnicima nezakonito oduzeo zemljište u Gračanima kako bi na njegovom mjestu napravio parking za žičaru.

Tomašević je rekao da razmatraju pravna sredstva na koji način će reagirati na tu odluku Ministarstva.

- S jedne strane trebamo štititi interes Grada i braniti imovinske interese Grada, a s druge strane nisam sretan kako je cijeli taj projekt pripreman - rekao je.

Dodao je da je to naslijedio i da se mora baviti žičarom i dalje iz perspektive uporabne dozvole.

Ona ne radi, stvara troškove i to je jedan od gorućih problema u Gradu Zagrebu. Imamo kredit više od pola milijarde kuna, kamate dolaze, a imamo objekt koji uopće nije u funkciji", istaknuo je Tomašević.