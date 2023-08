Tomaševićev problem: 'Kako bi vodili državu, kad ne znaju ni travu pokositi po Zagrebu'

Anegdota glasi: Na prepunom trgu povodom nekog događanja Milanu Bandiću prilazi žena i žali se na neki problem. On joj odgovara da odmah ujutro kod njega dođe u ured. Suradnik šapće pokojnom gradonačelniku Zagreba da ga sutra nema jer je na putu, a on spremno odgovara: “Znam, ali ne znaju to svi ovi ljudi koji su čuli da ću je primiti. Već će je netko primiti”.