Zamjenik Tomislava Tomaševića, gradonačelnika Zagreba, Luka Korlaet za N1 govorio je o obnovi nakon potresa te rušenju zgrade na uglu Đorđićeve i Petrinjske nakon gotovo dvije godine.

- Frustriran sam isto kao i građani i vi, ta zgrada jest simbol neuspješne obnove, obnove koja nikako da krene i koja je u zadnje vrijeme opasna po život ne samo one unutra nego i za one oko nje - istaknuo je zamjenik gradonačelnika.

- Radi se o tome da je u prvoj inačici zakona bila potrebna suglasnost suvlasnika za uklanjanje zgrade. Oni su mogli uložiti veto. Novom inačicom zakona to je ukinuto i ne mogu više uložiti veto - rekao je Korlaet, dodajući da Državni inspektorat može naložiti uklanjanje.

- Od prvog dana kad smo preuzeli vlast vršili smo pritisak prema Državnom inspektoratu da tu zgradu ukloni, ali to nije bilo tada moguće zbog tadašnje verzije zakona. Sada je moguće. Prema hodogramu koji su nam iz građevinske inspekcije ispostavili, sada je u tijeku otvaranje ponuda za tvrtku koja je vršiti uklanjanje i do kraja siječnja bi to trebalo biti uklonjeno - objasnio je.

Oporba pokreće opoziv protiv ministra Darka Horvata, a Korlaet je komentirao kakva je njegova suradnja s Horvatom. On ovu inicijativu smatra “legitimnim političkim pritiskom”.

- I mi u Gradu smo izloženi svakodnevnom pritisku. Vidim to kao jedan instrument političkog djelovanja gdje se pokušava stvar ubrzati, pospješiti. Moje iskustvo s Horvatom je u redu. Čini mi se da je problem kadrovski manjak u ministarstvu. Oni su nas kao Grad zamolili da im posudim stručnjake, i mi smo to učinili i posudili 16 ljudi ministarstvu i troje ljudi fondu - kazao je Korlaet, dodajući da je u pitanju ogroman broj zahtjeva.

Najavio je da nekonstrukcijska obnova u Zagrebu počinje u proljeće.

- Zagreb će vrlo brzo postati veliko gradilište - zaključio je.