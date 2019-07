'Tomislav Tolušić će u Saboru nastaviti pomagati HDZ-u'

Ministar mora, prometa i infrastrukture te potpredsjednik HDZ-a Oleg Butković u ponedjeljak je izrazio uvjerenje da će Tomislav Tolušić, nedavno smijenjen s dužnosti ministra poljoprivrede, i u Saboru nastaviti pomagati HDZ-u te ne očekuje da bi se zbog smjene mogao osvetiti svojoj stranci i Vladi.

"Nitko se nije rodio da bude ministar do kraja života, svi smo mi na tim dužnostima na određeno vrijeme, pa se to odnosi i na bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra Tolušića koji je jako dobro obnašao svoju funkciju. On se sada vraća u Sabor gdje će svojim iskustvo, kojeg je stekao najprije kao župan a potom i kao potpredsjednik Vlade, pomoći stranci u daljnjem funkcioniranju", izjavio je Butković.

Novinari su ga u Pazinu, gdje je otvorio radove na izgradnji državne ceste Rogovrići-Lindarski Križ, pitali i misli li da bi se Tolušić mogao na neki način osvetiti stranci i Vladi, na što je odgovorio kako takva pitanja smatra neumjesnima. Tolušića, kaže, dobro osobno poznaje i nije čovjek koji razmišlja o osvetama, niti tako funkcionira.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"To su neumjesna pitanja. Čovjek je saborski zastupnik i zasigurno ne razmišlja o osvetama", poručio je Butković. Dodao je kako su svi ministri koncentrirani na rad još nešto više od godinu dana djelovanja ove Vlade, pri čemu će se on osobno zalagati za rješavanje problema u svom resoru te za infrastrukturne projekte.

"Dajmo ljudima priliku da krenu, da preuzmu svoju dužnost.Mediji će ih prvi ocjenjivati, a građani će ih ocjenjivati na izborima. Sve će biti u redu", rekao je. "Kada dođu stranački izbori bit će to prilika da svatko izrazi svoju ambiciju", poučio je.

Za zahtjev Mosta Ustavnom sudu da se o njihovoj inicijativi za opoziv ministra zdravstva Milana Kujundžića, suprotno stavu vladajućih, treba u Sabori raspraviti na izvanrednoj sjednici, bez obzira na ljetnu stanku u zasjedanju parlamenta, kazao je kako je zadaća oporbe predlagati, kritizirati i raspravljati. "Ako je Most uputio dopis i Ustavnom sudu, nije na meni da to komentiram", istaknuo je Butković.