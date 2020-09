Tomo Medved: 'Ne vidim ništa sporno u zahtjevu Josipe Rimac'

Ministar branitelja izjavio je da ne vidi ništa sporno u zahtjevu bivše državne tajnice Josipe Rimac, koja je jučer izašla iz istražnog zatvora, za povlaštenom naknadom plaće nakon prestanka dužnosti

<p>"Ostavimo tijelima koja provode dalje proces, u konačnici slijedi sud i presuda, a do tada ne vidim ništa sporno u mogućnosti konzumiranja zakonom propisane mjere", komentirao je <strong>Tomo Medved</strong> uoči sjednice Vlade zahtjev <strong>Josipe Rimac</strong> za isplatom plaće po modelu “6+6”.</p><p>Na tvrdnju novinarke da se prema postojećem zakonu bivšoj dužnosnici ne može uskratiti korištenje ovlašenog prava na naknadu plaće nakon prestanka zastupničke dužnosti, Medved je kazao kako je na tijelima kojima je predala zahtjev da donesu odluku.</p><p>Bivša državna tajnica u Ministarstvu uprave i kninska gradonačelnica uhićena je u svibnju, a USKOK ju, zajedno s ostalim suosumnjičenicima među kojima je više političara, čelnika javnih tvrtki te poduzetnika, sumnjiči za niz koruptivnih kaznenih djela, od pogodovanja tvrtkama za izgradnju vjetroelektrana do sređivanja stručnih ispita.</p><p>Medved smatra da eventualno mijenjanje zakona, koje bi onemogućilo da tu povlasticu dobiju dužnosnici koje se istražuje zbog korupcije, treba sagledati u okviru cjelokupnog procesa.</p><p>"Dakle, trenutno je na snazi takva mogućnost, na tijelu koje prihvaća ili ne prihvaća takav zahtjev je da donese odluku", rekao je Medved.</p><p>Dodao je kako je sama Rimac, koliko se on sjeća, zatražila da je isključe iz HDZ-a.</p>