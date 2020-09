Rimac će dobiti 202.000 kuna, a u utorak treba izaći iz zatvora

SJEST ĆE JOJ Josipa Rimac bi u utorak trebala izaći iz Remetinca. Kako je smijenjena, zatražila je aktiviranje povlastice 6+6. U Vladi još nije riješen njen zahtjev, ali bit će, i to sukladno Zakonu

<p>Iako na to ima pravo, <strong>Josipa Rimac </strong>tijekom tri mjeseca u istražnom zatvoru nije dobivala naknadu u visini svoje plaće kroz čuvenu povlasticu “6+6”. Iz Vlade ne daju jasne odgovore zašto nisu riješili njezin zahtjev, ali očito je da odugovlače s odobrenjem zahtjeva za isplatu.</p><p>Kroz silne izmjene Zakona o pravima i obvezama državnih dužnosnika tijekom godina nije reguliran status onih koji su pod istragom za korupciju ili zlouporabe položaja i ovlasti. Pa i Rimac i svi ostali koji su smijenjeni i uhićeni s ozbiljnim optužbama još imaju pravo “sisati” državni proračun.</p><p>Pripada im još šest mjeseci naknada u visini pune plaće, a zatim još šest mjeseci pola plaće. Rimac je, prema zadnjoj imovinskoj kartici, imala plaću od 14.682 kune. Na to treba dodati i poreze i doprinose, pa će u konačnici koštati državu još više od 202.000 kuna. Kad je uhićena u svibnju, Rimac je iz istražnog zatvora tražila naknadu.</p><p>- Sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika, gospođa Rimac je podnijela zahtjev za ostvarenjem prava koji je upućen Vladi. Do današnjeg dana Ministarstvo nije izvršavalo isplatu – odgovorili su nam iz Ministarstva uprave i pravosuđa.</p><p>Poslali smo upit i Vladi još početkom rujna u kojem smo ih pitali razloge zašto nisu odobrili i planiraju li joj odobriti pravo na naknadu.</p><p>- Zahtjev je stigao u Vladinu kadrovsku komisiju te će se riješiti sukladno zakonu - kratki je odgovor koji smo dobili u ponedjeljak.</p><p>Za odbiti zahtjev i nema baš zakonskih mogućnosti. Zakon propisuje da naknadu ne može imati onaj dužnosnik koji je pravomoćno osuđen za djela protiv slobode i prava čovjeka ili na bezuvjetnu kaznu zatvora. Taj članak zakona je promašen jer trebaju proći godine za pravomoćnu presudu, a tad će smijenjeni dužnosnik već potrošiti novac poreznih obveznika. Također, ne može je dobiti ako je ranije postojala neka činjenica koju je prešutio Vladi, a koja bi bila prepreka imenovanju. Sva kaznena djela za koja se sumnjiči i Rimac bila su poslije imenovanja.</p><p>- Zakon bi trebalo mijenjati, a osobe koje se kazneni progoni zbog sumnje na korupciju ostale bi bez naknade ako bi im se potvrdila optužnica - rekao je u lipnju ministar MUP-a <strong>Davor Božinović</strong>.</p><h2>Zadnja dva svjedoka ispitat će u utorak</h2><p>Ostala su četiri svjedoka koje USKOK treba ispitati. Dva su trebali ispitati u ponedjeljak i dva u utorak. Ne proširi li USKOK ponovno istragu protiv nje, Rimčeva će u utorak na slobodu.</p>