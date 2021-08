Najintenzivniji toplinski val godine pogodio je jugoistočnu Europu, s najvišim temperaturama od 42 do 45 °C zabilježenim na području južne Italije, Grčke do zapadne Turske u posljednjih nekoliko dana, piše Severe Weather.

Srpanj je bio ekstremno vruć u južnoj i jugoistočnoj Europi, a početkom kolovoza očekuje se da će se toplinski val pojačavati te da ćemo imati nove temperaturne rekorde u Europi. Najgore je u istočnoj Italiji, Grčkoj i Turskoj, kao i njihovim susjednim zemljama Albaniji, Makedoniji, Kosovu, istočnoj Srbiji i Bugarskoj.

Vrhunac toplinskog vala mogao bi doseći u ponedjeljak ili utorak, a očekuju se temperature i do +47 °C, najvjerojatnije u Tesaliji u sjevernoj Grčkoj, poznatoj po visokim temperaturama. Larissa, glavni grad pokrajine Tesalije, često je ljeti najtoplije područje u Grčkoj pa će tako biti i tijekom ovog toplinskog vala. Grad ima službeni najviši temperaturni rekord od +45,4 °C, izmjeren u ljeto 2000 godine.

Toplinska kupola nadvila se nad Europom

Nad Europom se stvorila 'toplinska kupola',a rezultira ekstremno visokim temperaturama diljem Mediterana i Balkanskog poluotoka.

Toplinska kupola izraz je koji se koristi kada područje visokog tlaka nadvije se nad velikim dijelom kontinenta i tamo ostane danima ili čak tjednima. Djeluje poput poklopca na loncu, zadržavajući jako toplu ili vruću zračnu masu ispod. Ova se značajka često smatra odgovornom za smrtonosne toplinske valove diljem svijeta.

Predviđa se da će se trenutni vremenski obrazac u jugoistočnom dijelu Europe nastaviti do početka kolovoza i još produžiti najintenzivniji toplinski val 2021. godine.

Rekordi u Grčkoj

Rekordne vrućine pojačavaju se u Grčkoj. Izmjereno je i do 45 °C. Najviša temperatura izmjerena je u Arfara Messiniji, 44.6 °C, a slijedili su je i Petrokefali Moiron s 43.5 °C, Sparta s +43.4 °C, Siva Heraklion s +43.3 °C, Thiva s +43.1 °C.

U Grčkoj je u subotu, 31. srpnja, također zabilježena izvanredna 24-satna minimalna temperatura. Otok Kalymnos zabilježio je izvanrednih +34,3 ° C, najvišu minimalnu temperaturu ikada zabilježenu u Europi tijekom srpnja. Ovih dana tijekom vrhunca toplinskog vala moglo bi se oboriti više rekorda, osobito najnižih temperatura na mnogim mjestima.

Najviša temperatura u Grčkoj svih vremena je +48,0 ° C, zabilježena u dva grada, Ateni i Elefsini, prije više od 40 godina, 10. srpnja 1977. Grčka također drži rekord za najvišu zabilježenu temperaturu u Europi.

Abnormalne temperature prelaze i do 12 °C temperatura uobičajene za kolovoz. Stoga se očekuje da će sljedeći dani biti najtopliji u godini za cijelu Europu, budući da temperaturna prognoza nagovještava potencijal za gotovo novi europski rekord visoke temperature svih vremena. Za ostatak Europe će doći do promjene, a temperature će barem u prvom tjednu kolovoza temperature će biti prilično normalne za mnoge Europljane. Osim onih pod vrelim vrućinama na jugu Balkana i u Turskoj. Zemlje na Balkanskom poluotoku, uključujući Grčku, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Rumunjsku i Bugarsku, osjetit će za oko 15 ° C toplije temperature od normalnih. Vrhunac se očekuje u ponedjeljak i utorak.