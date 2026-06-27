Toplinski val koji posljednjih dana pogađa Europu nastavlja rušiti rekorde, ostavljajući za sobom trag ljudskih žrtava i kaos u prometu. U petak je u Njemačkoj zabilježena dosad najviša temperatura u povijesti mjerenja, dok su u Španjolskoj i Francuskoj stotine ljudi preminule od posljedica ekstremnih vrućina
EUROPA 'GORI' U Njemačkoj izmjereno rekordnih 41.3 °C, presušuje talijanska rijeka
Toplinski val isušuje rijeku Po: Slana voda prijeti talijanskoj poljoprivredi
Ekstremne vrućine koje su pogodile Europu stvaraju ozbiljne probleme i u Italiji. Najdulja talijanska rijeka Po bilježi iznimno nizak vodostaj, zbog čega morska voda prodire duboko u njezino korito i ugrožava jedno od najvažnijih poljoprivrednih područja u zemlji.
Posebno je pogođena dolina rijeke Po, poznata po proizvodnji mlijeka za slavni sir parmezan. Stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sušnog razdoblja tijekom srpnja mogao dodatno pogoršati stanje i izazvati velike gubitke u poljoprivredi.
Među zabrinutim poljoprivrednicima je i Federica Vidali, koja na svom imanju promatra posljedice suše. Iako su njezini suncokreti počeli cvjetati, dijelovi polja već su potpuno suhi i ispucali.
🌊Italy's Po River — the country's longest — has fallen to critically low levels amid the heatwave, with water levels dropping up to 8 meters near Cremona and threatening agricultural production across the region— Greenline (@GreenlineAA) June 27, 2026
🌽Corn crops facing severe risk as the river, vital for extensive… pic.twitter.com/FBDj22tJCB
Zbog prodora slane vode jedan od dvaju kanala za navodnjavanje morao je biti zatvoren kako bi se zaštitili usjevi od uništenja.
"Ostaje nam ona voda koju su nam drugi spremni prepustiti. Ali mi nismo drugorazredni poljoprivrednici!", poručila je Vidali za AFP.
Sve niži vodostaj rijeke Po dodatno povećava strah od još jedne teške suše koja bi mogla ozbiljno pogoditi talijansku poljoprivredu i proizvodnju hrane.
Povijesni toplinski rekord u Danskoj: Izmjerili čak 36,6 stupnjeva
Toplinski val koji je zahvatio velik dio Europe donio je novi temperaturni rekord u Danskoj. U toj je zemlji danas izmjerena najviša temperatura otkad postoje službena meteorološka mjerenja.
Živa u termometru popela se na čak 36,6 Celzijevih stupnjeva, čime je srušen dosadašnji rekord od 36,4 stupnja koji je bio na snazi još od 1975. godine.
Kako je objavio Danski meteorološki institut na društvenoj mreži X, riječ je o najvišoj temperaturi zabilježenoj od početka službenih mjerenja 1874. godine.
**"S 36.6°C sjeverno od Odensea, ovo je najtopliji dan zabilježen otkad su 1874. počela mjerenja. A dan još nije gotov..."**, poručili su meteorolozi u objavi.
Rekordna temperatura još je jedan pokazatelj intenzivnog toplinskog vala koji posljednjih dana pogađa velik dio Europe, a meteorolozi upozoravaju da će se iznimno vruće vrijeme nastaviti i tijekom idućih dana.
Tragedije tijekom toplinskog vala: U Francuskoj umrlo četvero djece, raste i broj utapanja
Toplinski val koji je posljednjih dana zahvatio velik dio Europe odnio je nove žrtve. U Francuskoj je potvrđena smrt četvero djece, dok su vlasti zabilježile više od 55 slučajeva utapanja tijekom razdoblja ekstremnih vrućina.
Meteorolozi upozoravaju da će se toplinski val nastaviti širiti prema istoku Europe, gdje bi temperaturama koje će dosezati i 35 Celzijevih stupnjeva moglo biti izloženo oko 150 milijuna ljudi.
Bolnica u Marseilleu potvrdila je da je početkom tjedna preminulo 18-mjesečno dijete koje je na hitni prijem dovezeno u stanju hipertermije. Prema navodima francuskog lista Le Figaro, sumnja se da je dijete ostalo u automobilu nakon što ga je otac, koji radi u blizini, zaboravio odvesti u vrtić.
Ranije ovoga tjedna u pariškom predgrađu pronađen je mrtav trogodišnji dječak. Istražitelji pretpostavljaju da se sam popeo u automobil te ostao zarobljen nakon aktivacije sigurnosne brave za djecu.
U zasebnom slučaju, na parkiralištu su u obiteljskom automobilu pronađena tijela još dvoje djece, stare dvije i četiri godine.
Francuske vlasti i zdravstvene službe ponovno upozoravaju građane na opasnosti koje donose ekstremno visoke temperature te apeliraju da djecu i kućne ljubimce nikada ne ostavljaju same u vozilima, čak ni na kratko vrijeme.
Europa na udaru ekstremnih vrućina: Gotovo polovica gradova ruši temperaturne rekorde
Velik dio Europe ovih se dana suočava s neuobičajeno visokim temperaturama, a u gotovo polovici analiziranih europskih gradova već su oboreni ili bi uskoro mogli biti oboreni toplinski rekordi.
Prema analizi znanstvenika iz skupine World Weather Attribution, temperature u Ujedinjenom Kraljevstvu, Njemačkoj, Francuskoj, Italiji i Španjolskoj bile su između pet i čak 12 Celzijevih stupnjeva više od uobičajenih vrijednosti za ovo doba godine.
Istraživanje je obuhvatilo 854 europska grada, a rezultati pokazuju da se ekstremni toplinski val širi velikim dijelom kontinenta.
Znanstvenici su pritom koristili takozvanu temperaturu vlažnog globusa, pokazatelj koji uz temperaturu zraka uzima u obzir i vlažnost, brzinu vjetra te sunčevo zračenje. Takav način mjerenja omogućuje precizniju procjenu toplinskog stresa kojem su ljudi izloženi tijekom boravka na otvorenom, odnosno koliko su vremenski uvjeti uistinu opasni za ljudsko zdravlje.
Najviša temperatura u povijesti mjerenja prži Njemačku! Kvare se vlakovi, stotine mrtvih...
Toplinski val koji posljednjih dana pogađa Europu nastavlja rušiti rekorde, ostavljajući za sobom trag ljudskih žrtava i kaos u prometu. U petak je u Njemačkoj zabilježena dosad najviša temperatura u povijesti mjerenja, dok su u Španjolskoj i Francuskoj stotine ljudi preminule od posljedica ekstremnih vrućina. Znanstvenici upozoravaju da se Europa zagrijava dvostruko brže od svjetskog prosjeka, što ovakve smrtonosne toplinske valove čini sve učestalijima.
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