EUROPA 'GORI' U Njemačkoj izmjereno rekordnih 41.3 °C, presušuje talijanska rijeka

Toplinski val isušuje rijeku Po: Slana voda prijeti talijanskoj poljoprivredi

Ekstremne vrućine koje su pogodile Europu stvaraju ozbiljne probleme i u Italiji. Najdulja talijanska rijeka Po bilježi iznimno nizak vodostaj, zbog čega morska voda prodire duboko u njezino korito i ugrožava jedno od najvažnijih poljoprivrednih područja u zemlji.

Posebno je pogođena dolina rijeke Po, poznata po proizvodnji mlijeka za slavni sir parmezan. Stručnjaci upozoravaju da bi nastavak sušnog razdoblja tijekom srpnja mogao dodatno pogoršati stanje i izazvati velike gubitke u poljoprivredi.

Među zabrinutim poljoprivrednicima je i Federica Vidali, koja na svom imanju promatra posljedice suše. Iako su njezini suncokreti počeli cvjetati, dijelovi polja već su potpuno suhi i ispucali.

🌊Italy's Po River — the country's longest — has fallen to critically low levels amid the heatwave, with water levels dropping up to 8 meters near Cremona and threatening agricultural production across the region



🌽Corn crops facing severe risk as the river, vital for extensive… pic.twitter.com/FBDj22tJCB — Greenline (@GreenlineAA) June 27, 2026

Zbog prodora slane vode jedan od dvaju kanala za navodnjavanje morao je biti zatvoren kako bi se zaštitili usjevi od uništenja.

"Ostaje nam ona voda koju su nam drugi spremni prepustiti. Ali mi nismo drugorazredni poljoprivrednici!", poručila je Vidali za AFP.

Sve niži vodostaj rijeke Po dodatno povećava strah od još jedne teške suše koja bi mogla ozbiljno pogoditi talijansku poljoprivredu i proizvodnju hrane.