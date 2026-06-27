Najviša temperatura u povijesti mjerenja prži Njemačku! Kvare se vlakovi, stotine mrtvih...

Toplinski val koji posljednjih dana pogađa Europu nastavlja rušiti rekorde, ostavljajući za sobom trag ljudskih žrtava i kaos u prometu. U petak je u Njemačkoj zabilježena dosad najviša temperatura u povijesti mjerenja, dok su u Španjolskoj i Francuskoj stotine ljudi preminule od posljedica ekstremnih vrućina. Znanstvenici upozoravaju da se Europa zagrijava dvostruko brže od svjetskog prosjeka, što ovakve smrtonosne toplinske valove čini sve učestalijima.

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Rekord od 41,3 stupnja Celzijusa

Njemačka je u petak zabilježila apsolutni temperaturni rekord od 41,3 stupnja Celzijusa u gradu Saarbrückenu na zapadu zemlje. Time je srušen prethodni rekord od 41,2 stupnja iz srpnja 2019. godine. Njemačka meteorološka služba (DWD) potvrdila je podatak, uz napomenu da bi temperature tijekom vikenda mogle dosegnuti i 42 stupnja.

Posljedice su se odmah osjetile u cijeloj zemlji. Njemačke željeznice (Deutsche Bahn) ponudile su putnicima besplatno otkazivanje rezervacija i savjetovale izbjegavanje putovanja zbog opasnosti od iskrivljenja tračnica i požara. Zbog širenja betonskih ploča na autocestama uvedena su ograničenja brzine. Ekstremne vrućine izazvale su i zabrinutost za okoliš, a vlasti na zapadu zemlje upozorile su na mogući pomor riba u rijekama Rajni, Mosel i Saar zbog pada razine kisika u zagrijanoj vodi. Brojni događaji su otkazani, uključujući profesionalni teniski turnir u Bad Homburgu i dječji festival u Kölnu.

Crna bilanca u Francuskoj i Španjolskoj

Foto: Gonzalo Fuentes

Dok se Njemačka bori s infrastrukturom, Francuska i Španjolska broje stotine žrtava. U Španjolskoj je, prema podacima sustava za praćenje mortaliteta MoMo, od početka toplinskog vala 21. lipnja zabilježeno čak 327 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom. Temperature su u pojedinim dijelovima zemlje, poput Andaluzije, dosezale 45 stupnjeva.

Situacija je jednako dramatična u Francuskoj, gdje su vlasti izdale crveno upozorenje za više od 70 departmana, što obuhvaća oko tri četvrtine zemlje. Hitne službe zabilježile su četverostruko povećanje broja intervencija zbog zdravstvenih tegoba uzrokovanih vrućinom, a pariške bolnice aktivirale su krizne planove. Najmanje 58 osoba je preminulo, uključujući tragične slučajeve utapanja dok su ljudi tražili osvježenje u rijekama i jezerima. Zabilježeno je i nekoliko smrtnih slučajeva djece ostavljene u pregrijanim automobilima. Vlasti u Parizu su zbog opterećenosti hitnih službi otkazale velike događaje poput Parade ponosa i glazbenog festivala Solidays. Uvedena je i zabrana konzumacije alkohola na javnim mjestima u najpogođenijim regijama. Problemi su se proširili i na energetski sektor, gdje su tri nuklearne elektrane morale smanjiti proizvodnju jer je visoka temperatura rijeka ograničila dostupnost vode za hlađenje reaktora.

Europa pod toplinskom kupolom

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Toplinski val, uzrokovan masom vrućeg zraka iz Sahare zarobljenom u takozvanoj "toplinskoj kupoli" nad zapadnom i središnjom Europom, nije zaobišao ni druge zemlje. U Nizozemskoj je po prvi put u povijesti izdano crveno upozorenje zbog vrućine, što je dovelo do otkazivanja velikog glazbenog festivala Defqon.1. U Belgiji su također srušeni lipanjski temperaturni rekordi.

U Velikoj Britaniji je zabilježena najviša proljetna temperatura ikad izmjerena, s 35,1 °C u londonskim Kew Gardens. U Italiji je crveno upozorenje izdano za 18 gradova, uključujući Rim, Milano i Firencu, a galerija Uffizi morala je ograničiti radno vrijeme. Čak i zemlje na sjeveru, poput Švedske, izdale su narančasta upozorenja, nakon što je zbog vrućinom deformiranih tračnica iskliznuo teretni vlak. U Austriji se očekuju temperature do 39 °C, a Velika nagrada Austrije u Formuli 1 proglašena je "toplinskim rizikom".

Hrvatsku je također zahvatio toplinski val, a Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je crveno upozorenje za veći dio obale. Temperature su dosezale 36 °C, a vrhunac se očekuje krajem tjedna s mogućih 39 °C u unutrašnjosti. Posebno su zabrinjavajuće tropske noći na obali, gdje se temperature ne spuštaju ispod 25 stupnjeva, što dodatno iscrpljuje organizam.

*uz korištenje AI-ja