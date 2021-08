25. lipnja 1991. trebao je biti još jedan dan što će ga desetar Goran Duplančić, komandir odjeljenja Vojne policije, na svojem, makar mentalnom, kalendaru prekrižiti odbrojavajući do slobode. Do kraja odsluženja vojnog roka, napuštanja maglovite Ljubljane i povratka u rodni Split, preostala su mu otprilike tri mjeseca. Četvrtina godine i pomaknuto će stanje izoliranosti za njega završiti, vratit će se svakodnevnom životu: izlascima, prijateljima, curama, pripremama za fakultet. No stvari se, kao što znamo, uskoro višestruko usložnjavaju.