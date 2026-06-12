Topovski udar kod osnovne škole u Kaštelima. Ozlijeđeno pet curica! Uhićeni maloljetnici

Splitska policija je u u široj policijskoj akciji u blizini osnovnih škola pronašla skrivenu pirotehniku. Kako su priopćili, radi se o zabranjenim pirotehničkim sredstvima koju ne smiju koristiti ni punoljetni ljudi, a još manje maloljetnici.

Foto: PU splitsko dalmatinska





- Zabrinjava i činjenica da je pirotehnika bila skrivena u grmlju i u šumici pored škole te bi korištenje iste na tim mjestima moglo uzrokovati požare i značajno uništenje imovine - priopćili su.

Ovaj pronalazak u petak je dio akcije provedene na jedanaest lokacija na području Splita, Strožanca, Solina i Sinja. Policijski službenici ukupno su oduzeli 275 komada zabranjenih pirotehničkih sredstava čije je korištenje zakonom zabranjeno i punoljetnim osobama. Iz policije napominju da osobe mlađe od 14 godina ne smiju rukovati nijednom vrstom pirotehnike.

Foto: PU splitsko dalmatinska

Pet djevojčica lakše ozlijeđeno u Kaštelima

Istoga dana, oko 11.20 sati, u Kaštelima je zbog aktivacije pirotehničkog sredstva lakše ozlijeđeno pet djevojčica u dobi od 13 godina. Prema informacijama policije, zadobile su oguljotine kože i lakše opekline.

Vezano uz ovaj događaj, dvije maloljetne osobe privedene su u policijsku postaju te je nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje, piše Dalmacija Danas.

- Još jednom apeliramo na djelatnike u školama i roditelje da razgovaraju s djecom i učenicima kako bi im još jednom ukazali na obavezu da se suzdrže od proslava koje uključuju korištenje pirotehnike i druga nedolična ponašanja. Apel ide i roditeljima, da svojoj djeci skrenu pozornost na obavezu razumnog i racionalnog ponašanja prilikom proslave završetka školske godine - poručuju iz policije.

