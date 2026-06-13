Torcidaši su gliserom došli na Hvar, palicama htjeli napasti senzonce iz Srbije! Uhićeni su

Policija na Hvaru, uz podršku splitske policije, spriječila je organizirani planirani napad na dvojicu sezonskih radnika iz Srbije koji rade u hotelu u gradu Hvaru. Prema policijskim informacijama, skupina od 14 hrvatskih državljana stigla je na otok gliserima, a potom su se vozilima kretali prema Hvaru, gdje su namjeravali napasti radnike koje su, prema sumnjama, prethodno identificirali.

- U četvrtak, 11. lipnja 2026.godine u poslijepodnevnim satima ophodnja Policijske postaje Hvar uočila je u blizini hotela u Hvaru dva vozila u kojima se ukupno nalazilo 14 osoba. Muškarcima je izdana naredba da izađu iz vozila, nakon čega im je utvrđen identitet i proveden vizualni pregled vozila. Policijski službenici su utvrdili da se u vozilima nalaze predmeti pogodni za napad i ozljeđivanje osoba te predmeti za maskiranje lica. U vozilu na podu i u prtljažniku prekriveni jaknama i ručnicima, nalazile su se palice. Od osoba su oduzete drvene palice, teleskopska palica i potkape za skrivanje identiteta. Sve osobe su uhićene - napisali su iz policije.

Navodno su dvojica radnika "upala u oko" skupini nakon dojave o tetovaži i natpisima na odjeći, nakon čega je dogovoren plan dolaska i fizičkog obračuna u blizini hotela. Policija ih je zaustavila prije izvršenja napada, a kod njih su pronađene palice, teleskopske palice te potkape i druga sredstva za maskiranje identiteta.

Svi osumnjičeni su uhićeni i nad njima je provedeno kriminalističko istraživanje zbog sumnje na dogovor o počinjenju nasilnog kaznenog djela te zločin iz mržnje. Nekoliko osoba predano je pritvorskom nadzorniku, dok su gliseri, vozila i oprema za napad privremeno oduzeti kao dokazni materijal.

- Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je, prema prethodnom dogovoru, dvanaest osoba gliserom pristalo na otok Hvar u uvalu Stiniva Bruška (oko 10 km od hotela) gdje su ih, također prema ranijem dogovoru, dočekala dvojica muškaraca s kombi vozilom i osobnim vozilom, s ciljem da ih prevezu do hotela u kojem su bila smještena dva sezonska radnika, državljani Srbije, koji su bili cilj napada. Navedenom prilikom su s namjerom fizičkog obračuna prethodno prikupili i kod sebe posjedovali hladno oružje (teleskopska palica) i oruđe pogodno za napad (drvene palice) te sredstva za maskiranje lica (potkape-tzv. fantomke). U gliser su se ukrcali u Trogiru i Kaštelima - dodaju.



Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je četrnaest osoba, svi hrvatski državljani (rođeni 1993, 2004,2008, 2004, 2007,2004, 2005, 2002, 2005, 2006, 2004, 2003, 2004 i 2003) počinilo kazneno djelo "Dogovor za počinjenje kaznenog djela" opisano u članku 327.st.1 u svezi članka 87.st.21. Kaznenog zakona te će protiv njih nadležnom državnom odvjetništvu biti podnesena kaznena prijava, a četiri osobe, 33-godišnjak, dvojica 22-godišnjaka i 18-godišnjak su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.



Predmeti za napad, gliser i vozila su do odluke suda privremeno oduzeti.