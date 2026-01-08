Strani državljani potukli se u Zagrebu: Jedan teže ozlijeđen

Dvoje stranih državljana potuklo se u utorak oko 22 sata u Novom Zagrebu, u smještajnom objektu na Sarajevskoj cesti.

U incidentu, koji je prijavljen idućeg dana, sudjelovali su 34-godišnjak i 23-godišnjak. Stariji muškarac prvo je verbalno, a onda i fizički napao drugog muškarca i teško ga ozlijedio.

Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.