U BOLNICI JE

Strani državljani potukli se u Zagrebu: Jedan teže ozlijeđen

Piše Ivan Štengl,
Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje

Dvoje stranih državljana potuklo se u utorak oko 22 sata u Novom Zagrebu, u smještajnom objektu na Sarajevskoj cesti.

U incidentu, koji je prijavljen idućeg dana, sudjelovali su 34-godišnjak i 23-godišnjak. Stariji muškarac prvo je verbalno, a onda i fizički napao drugog muškarca i teško ga ozlijedio.

Liječnička pomoć pružena mu je u Kliničkom bolničkom centru Zagreb.

Osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije na kriminalističko istraživanje.

