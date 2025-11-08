"Civilna zaštita Paraná sa žaljenjem objavljuje da je već potvrđeno pet smrtnih slučajeva nakon tornada
VIPE OD 100 RANJENIH
Tornado je opustošio sela u Brazilu. Petero ljudi poginulo
Čitanje članka: < 1 min
Najmanje pet osoba je poginulo, a 130 ozlijeđeno u tornadu koji je u petak opustošio dio sela na jugu Brazila, u saveznoj državi Paraná, priopćile su lokalne vlasti.
"Civilna zaštita Paraná sa žaljenjem objavljuje da je već potvrđeno pet smrtnih slučajeva nakon tornada koji je pogodio općinu Rio Bonito do Iguaçu", navodi se u izjavi poslanoj agenciji AFP.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku