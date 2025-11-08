Tornado je opustošio sela u Brazilu. Petero ljudi poginulo

Najmanje pet osoba je poginulo, a 130 ozlijeđeno u tornadu koji je u petak opustošio dio sela na jugu Brazila, u saveznoj državi Paraná, priopćile su lokalne vlasti.

"Civilna zaštita Paraná sa žaljenjem objavljuje da je već potvrđeno pet smrtnih slučajeva nakon tornada koji je pogodio općinu Rio Bonito do Iguaçu", navodi se u izjavi poslanoj agenciji AFP.