Tragaju za grobnicom u moru! 'Pet hrvatskih branitelja nestalo je 1991. Raznio ih je brod JNA'

Andrés Branko Pilsel, Fernando Delucchi, Miljenko Tadić, Alejandro Patrón i Arnold Nožić. Ova časna imena nosi pet muškaraca, branitelja u Domovinskom ratu, koji su nestali u akvatoriju između Slanog i Šipana. U noći na 23. listopada 1991. godine njihovu brodicu potopio je brod Jugoslavenske ratne mornarice. Preživio je jedino upravitelj brodice, Ivica Kaznačić.

Njih šestorica krenuli su u diverzantsku akciju koja je prethodila oslobađanju Slanog. U brod, drveni leut, ukrcali su se poslije ponoći kraj sela Doli. Njihov je zadatak bio iznenaditi neprijatelja iza leđa, no presreo ih je neprijateljski brod PČ “Kosmaj 178” jugomornarice, koji je bio nadmoćan u naoružanju. Hrvatski borci pogodili su ga raketom, a onda je stigao nemilosrdni odgovor. Leut je potonuo zbog pucnjave i eksplozije minsko-eksplozivnih sredstava koja su se nalazila u njemu. Tijela hrabrih boraca nikad nisu pronađena.

U noći 23. listopada 1991. godine nestali su Andreas Branko Pilsel, Fernando Delucchi, Alejandro Patron... | Foto: Domovinskirat.hr

Nestali su i Arnold Nožić te Miljenko Tadić | Foto: Domovinskirat.hr

Sad, 34 godine poslije, na lokalitetu na kojem je brodica potopljena traje nova potraga s fokusom na ostacima leuta na kojem su išli u diverzantsku akciju.

Inicijator projekta nazvanog “Podvodna grobnica heroja diverzanata 4. gardijske brigade nestalih kod Slanog” i operativni voditelj pretrage akvatorija je Boran Martić, veteran 4. gardijske brigade, suborac nestalih, u to vrijeme 20-godišnjak. Kako bi dobili što precizniju lokaciju, pomoć je nesebično dao i spomenuti Kaznačić, a svojim svjedočanstvima pomagali su i ljudi s okolnih položaja.

Cijelu akciju provodi zaklada Argentina Semper jer su tri borca Hrvatsku stigla braniti iz Argentine. Tako se projektu pridružio i hrvatski Argentinac Rodolfo Barrio Saavedra, brigadir Hrvatske vojske u mirovini, veteran 4. gardijske brigade, SPGSHV i 1. HGZ-a.

- Prije zarona u više smo faza snimali područje jedne četvorne milje, tehnološkoj i stručnoj razini pridonio je tim inženjera uslugom snimanja morskog dna soničnom metodom najmodernijim uređajima i softverom. Nakon tri faze pretrage dobili smo mapu s više od 200 točaka, a potom smo analizom smanjili taj broj na potencijalnih 30, od kojih smo već četiri eliminirali, a za daljnju pretragu aktualne su dvije lokacije. Ako ne pronađemo ništa na ovom polju, u nastavku 4. faze širit ćemo područje potrage na okolna tri polja, gdje ćemo ponavljati postupke i metode pretrage. More je puno svega i svačega, ali bit ćemo uporni, motivira nas dužnost prema nestalim braniteljima, organizacija je na razini zadatka, a i projekt uživa široku podršku. Ako su na dnu koje pretražujemo ostaci brodice, pronaći ćemo ih. Postoji i određena doza skepse jer prošlo je ipak mnogo godina. Riječ je o nezahvalnom akvatoriju, morsko dno puno je sedimenta, muljevito i loša je vidljivost, a riječ je o zaronima na dubini i do 60 metara, što zahtijeva ozbiljan pristup i sudjelovanje kvalificiranih ronilaca. Pretraga se obavlja i uz pomoć podvodnog drona, a ronioci Cokarić i Martić pripremaju se za urone pod paskom certificiranih instruktora. Tražimo ostatke broda. Riječ je o drvenom leutu dugom oko sedam metara. Nadamo se pronaći njegov motor, propeler, kormilo... nešto što bi nam dalo jasan signal gdje je brod potopljen, kako bismo lokalitet mogli označiti kao podvodnu grobnicu. Ako nešto i pronađemo, to će ići na analizu da bismo dobili jasnu poveznicu. Što se tiče tijela, teško da ćemo ih pronaći nakon toliko vremena - kaže nam Boran Martić.

Dodaje kako ne želi sebe stavljati u prvi plan jer toliko je ljudi oko njega koji daju doprinos.

Kako ističe, ovo nije platforma ni za čiju osobnu promidžbu niti ovdje ima mjesta za senzaciju.

- Ovdje smo svi jednaki, imperativ je pijetet prema poginulima i njihovoj žrtvi - govori Martić.

Nestali Pilsel, Delucchi, Tadić i Patrón bili su diverzanti 4. gardijske brigade, a Nožić je bio pripadnik Bojne Frankopan. Tadić je bio iz Splita, kaže nam Martić, tek je bio prošao obuku i pristupio diverzantskom vodu. Bila mu je to prva akcija, a imao je 28 godina.

Andreas Branko Pilsel imao je samo 23 godine kad je nestao. Rođen je u gradu Comodoro Rivadavia u Argentini, a školovao se u Buenos Airesu. U Hrvatsku je stigao sredinom 1990., a godinu poslije kao dragovoljac je pristupio 4. A brigadi ZNG-a u svojstvu vojnika izvidnika. Bio je vrlo blizak s još dvojicom Argentinaca, Patrónom i Delucchijem.

Patrón je iz Buenos Airesa u Hrvatsku došao u rujnu 1991. te kao vojnik izvidnik priključio se istoj brigadi u kojoj je bio Pilsel. Pristupio je diverzantima sredinom listopada 1991. godine, a akcija u kojoj je nestao bila mu je prva akcija s diverzantima. Imao je 33 godine.

I Delucchi je u Hrvatsku stigao iz Buenos Airesa, a došao je mjesec dana prije Patróna. Kao i ostalima, motiv mu je bio pravedna borba za hrvatsku neovisnost protiv nadmoćnog neprijatelja. Akcija kraj Slanoga i njemu je bila prva diverzantska akcija. Nestao je u dobi od 31 godinu.

Najmlađi među diverzantima bio je Arnold Nožić, koji je bio i zapovjednik te akcije. Rođeni Mostarac početkom kolovoza 1991. godine dragovoljno se pridružio hrvatskoj vojsci postavši pripadnik Bojne Frankopan. Imao je 22 godine.

Diverzantima 4. GBR zapovjednik je bio Goran Kliškić, koji je poginuo 1992. dok je izvlačio ranjenog suborca prilikom obrane mosta hrvatskih branitelja na Bistrini.

Kako bi pronašli lokaciju i ostatke potopljenog broda, priključili su se mnogi, a obol su dali i iz Javne vatrogasne postrojbe Grada Zagreba, udruga Rast, Udruga Bojne Frankopan, Udruga veterana 4. gardijske brigade i Udruga Djeca odana, pa čak i dijaspora iz Australije u prethodnoj fazi.

- Cijela potraga ne bi bila moguća bez financijske podrške nekolicine hrvatskih tvrtki i privatnih osoba te načelnika općine. Logističku podršku pružila je Civilna zaštita podizanjem kampa, ustupili su im brod i jednog djelatnika. Ustupanjem svojih brodova lokalnih branitelja pretraga je imala dovoljne resurse. Naglašavamo potporu te pokroviteljstvo Ministarstva hrvatskih branitelja, koje je posredstvom Uprave za zatočene i nestale izravno uključeno u projekt, kao i suradnju s Lučkom kapetanijom, Hrvatskim hidrografskim institutom, a uz suglasnost MORH-a na raspolaganju je i tehnička podrška Oružanih snaga - ističe Martić.

Svi oni, baš kao i mještani Slanog, mjesta koje je pretrpjelo razaranje u ratu i bilo pod okupacijom, voljeli bi pronaći barem dio broda na kojem je pet branitelja isplovilo posljednji put. More možda skriva tragove, ali ne može sakriti i ono što su oni bili. A bili su hrabri mladi ljudi koji su život posvetili slobodi.