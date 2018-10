Tragedija kod Ugljana: Htjela je spasiti sestru, obje se utopile?

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Teško je povjerovati da su se utopile, i to baš obje, jer su bile dobre plivačice. Mora da im se dogodilo nešto strašno.

Ispričali su nam to jučer užasnuti susjedi sestara Marice (58) i Miroslave (52) Vučko iz Osijeka. Njihova tijela u srijedu i četvrtak pronađena su u moru između otoka Ugljana i Pašmana. Obitelj Vučko godinama je imala vikendicu u Ždrelcu na Pašmanu. Susjedi u Osijeku kažu da su sestre svake godine odlazile u tu vikendicu i ondje provodile više tjedana. Tako je i ove godine Marica odlučila ići na more, ali i povesti sa sobom mlađu sestru Miroslavu, koja se još oporavlja od mamine smrti.

- Otišle su prije nekoliko tjedana. Proteklih godina baš nisu imale sreće. Otac Mirko umro je 2014., a mama Dragica prije godinu dana. Marica i Miroslava živjele su s njima u kući jer se nisu udavale i nisu imale djece. Obje su bile visoko obrazovane te su radile. Miroslava je imala čak dva fakulteta. Marica je u lipnju ove godine otišla u mirovinu. Bila je zabrinuta za Miroslavu, koju je mamina smrt jako pogodila. Obje su bile jako drage i pristojne žene – ispričala nam je susjeda Vučkovih koji imaju kuću u Baranjskoj ulici u Osijeku. Kuća je sablasno pusta, rolete na prozorima su spuštene, poštanski sandučić nakrcan poštom. Na zvuk zvona nitko ne odgovara. U istoj ulici, desetak kuća dalje, sa svojom obitelji živi i treća sestra koja nije željela razgovarati o strašnoj obiteljskoj tragediji.

Vikendaško naselju u Ždrelcu, u kojemu se nalazi vikendica obitelji Vučko, uglavnom je pusto. U kući trenutačno boravi muškarac koji nam je otvorio vrata i rekao da nam ne može ništa reći. Mještani kažu da su slabo poznavali sestre i da se starija Marica brinula o mlađoj Miroslavi.

Prema neslužbenim informacijama, sestre su najvjerojatnije otišle na kupanje na Ugljan. Na plitkoj pješčanoj plaži Sabuša pronađeni su njihova odjeća i ručnici. Oba tijela su bila u stanju teškog raspadanja, no tragove nasilne smrti ili kaznenog djela policajci nisu pronašli.

- Provedenom obdukcijom utvrđeno je da je njihova smrt nastupila utapanjem u moru u predjelu rta Karantun na Ugljanu, nasuprot Ždrelcu, tijekom prošlog tjedna. Kriminalističkim istraživanjem isključeno je postojanje elemenata kaznenog djela, a o događaju će policija dostaviti izvješće nadležnom Državnom odvjetništvu - rekao je Elis Žodan, policijski glasnogovornik u Zadru.

Kanal između Ugljana i Pašmana je vrlo prometan i pun jakih morskih struja.

- Struje su tamo jake i protežu se skroz do otočića Karantuna i Karantunića. Moguće je da je jedna pala u more, a druga joj pokušala pomoći, pa su obje stradale. More je opasno, pogotovo ako su struje jake - rekla nam je jedna od mještanka Ždrelca.