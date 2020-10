Tragedija na Krku: Baka skočila u olujno more da spasi djeda i unuka (10) pa se utopila

<p>Iaku su ženu (52) s područja Osijeka u subotu na plaži na Krku pokušali reanimirati nakon što se je izvukli iz olujnog mora, nije joj bilo spasa. </p><p>Naime, nešto iza 14 sati, djed i 10-godišnji unuk, gosti jednog apartmana u susjedstvu krčke gradske plaže Plav, odlučili su se okupati u moru, iako su vremenski uvjeti bili krajnje nepovoljni. </p><p>Uskoro su ih veliki valovi počeli prekrivati, a morske struje onemogućavati ih u pokušajima izlaska na obalu. Baka je, vidjevši ih kako se bore s olujnim morem, u odjeći odlučila skočiti u more kako bi im pomogla.</p><p>Djeda i unuka su u međuvremenu uspjela izvući dva djelatnika autokampa 'Ježevac'.</p><p>Odmah su krenuli spašavati i nesretnu ženu. </p><h2>Opasnost je prijetila i spašavateljima</h2><p><strong>Dinko Petrov</strong>, zapovjednik krčke profesionalne vatrogasne postrojbe kazao je za <strong><a href="https://www.novilist.hr/vijesti/crna-kronika/tragedija-na-krku-djed-i-unuk-usli-u-olujno-more-baka-stradala-pokusavajuci-ih-spasiti/?meta_refresh=true" target="_blank">Novi list</a> </strong> da su u 14,51 sati, posredstvom službe 112, djelatnici JVP Grada Krka zaprimili dojavu o osobama u moru ispred krčkog kampa.</p><p>- Odmah po dojavi tri naša djelatnika s vozilima u kojima je bila i oprema za tu vrst spašavanja pohitali u taj kamperski kompleks. . Po dolasku u kamp ispostavilo se da su dva hrabra djelatnika, uz teške muke u izbjegavnaju stijena na koje ih je uzburkano more bacalo, uspjela iz mora izvući dvije muške osobe, djeda i unuka, te da su se odmah potom bacili i na pokušaje spašavanja treće osobe, nesretne žene koju je uzburkano more puvuklo dalje od obale - kazao je Petrov.</p><p>U nastojanju spašavanja žene opasnost je prijetila i samim spašavateljima,istaknu je Petrov, te rekao kako je u more naposljetku uskočio i jedan od trojice krčkih vatrogasaca.</p><p>- Uz pomoć ostatka posade s kopna i konopa koje su im s stijena ovi uspjeli dobaciti djelatnici kampa i vatrogasac uz tešku su se muku uspjeli dočepati žala, zajedno sa utopljenicom kojoj, pokazalo se nakon pokušaja njene reanimacije, nažalost više nije bilo spasa. U međuvremenu dok je akcija spašavanja trajala, na poprište tragedije stigla su i dva tima krčke medicinske pomoći ali, nažalost, niti njihova nastojanja vraćanja u život nesretne žene nisu urodila plodom - ispričao je prvi čovjek krčkih vatrogasaca-</p><p> </p>