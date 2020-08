Njemica (35) se utopila u oluji kraj Kornata: 'More ju je bacalo i nije se uspjela popeti na brod'

<p>Njemica (35) preminula je u utorak oko 19 sati nakon organiziranog ronjenja u moru kraj otoka Levrnaka, nedaleko od Kornata.</p><p>Kako su nam potvrdili iz PU šibensko-kninske, kao uzrok smrti potvrđeno je utapanje te je sve proglašeno nesretnim slučajem.</p><p>Kako doznajemo, Nijemci su željeli roniti u području NP Kornati te su se javili ronilačkom centru, koji inače ima sjedište u Zagrebu. Cijelo to područje je zahvatila velika oluja te su se morali vratiti na brod. Mlada Njemica u pratnji majke nikako se nije uspjela popeti na sigurno, bacalo ju je more te se nagutala vode.</p><p>Iz ronilačkog centra nisu željeli puno komentirati nesreću.</p><p>- Možemo samo reći da se ne radi o ronilačkoj nesreći, već o nesretnom slučaju. Pokušali smo sve da joj pomognemo no nismo uspjeli - bio je kratak voditelj ronjenja.</p>