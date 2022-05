Tragedija na rođendanu u BiH: Curica (5) se utopila u bazenu

Djevojčica (5) utopila se u improviziranom bazenu kod Laktaša u BiH. Curica je bila na proslavi rođendana zajedno s roditeljima na izletištu u Jaružanima, javlja Srpskainfo, a prenosi Dnevni avaz.

Djevojčica je na trenutak odlutala, a nažalost nitko nije primijetio na vrijeme da je nema. Hitna pomoć je mogla samo utvrditi smrt.

Svjedok je rekao da je bilo puno ljudi na rođendanu i da su svi bili smješteni u kućicu pokraj rijeke.

– Bili smo svi tu u blizini, a u jednom trenutku je nastala galama i čuo sam da nekoga traže. Netko je rekao da je nestala djevojčica i svi su je počeli tražiti. Jedan čovjek je otrčao do mjesta gdje drže pse, da vidi da nije tu odlutala, ali nije je bilo. Drugi su otrčali prema šumi, a netko je otišao do plastenika koji je u blizini. Dozivali su djevojčicu, ali se ona nije odazivala. Panično su je svi tražili. Vlasnik izletišta je otrčao do tog improviziranog bazena, podigao je polugu i počeo ispuštati vodu iz bazena. Ljudi kao da su nešto osjetili, pa je većina odmah dotrčala do bazena - rekao svjedok za Srpskainfo.

U bezenu je bila četiri, pet minuta

Svjedok je rekao da je djevojčica u bazenu provela najvjerojatnije oko četiri, pet minuta i da joj zbog toga nije bilo spasa, a da je nitko nije primijetio jer je voda bila prljava i puna lišća.

- Nikome nije jasno kako je nisu primijetili kada je ušla u vodu, jer su svi bili vrlo blizu blizu tog bazena. To je velika tragedija, no mislim da nitko nije kriv. Pored bazena su našli sandale djevojčice pa se pretpostavlja da se izula i sama ušla u bazen.

- Već dvije noći ne spavam, ovo je nešto najgore što čovjek može vidjeti u životu. Morao sam piti tablete za smirenje. Ne mogu prestati misliti o roditeljima i kako im je sada. Nadam se da će se uspjeti oporaviti od ove tragedije. Imaju još dvoje male djece i nadam se da će zbog njih biti jaki - dodao je svjedok za Srpskainfo.

