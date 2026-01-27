Tragedija u Alpama: Mladić iz Hrvatske poginuo u Njemačkoj

U planinskom području Berchtesgadena u Bavarskoj došlo je do teške nesreće u kojoj je život izgubio mladić (23) iz Starih Mikanovaca, kod Vinkovaca, koji je boravio u Austriji, prenosi njemački portal BR24.

Naime, mladi planinar krenuo je sam na uspon na vrh Grünstein, planinu visokog 1.304 metra u masivu Watzmann, no nije se vratio s uspona. Promptno je pokrenuta potraga nakon što ga prijatelji prijavili nestalim, a u akciji su sudjelovali spasilački timovi Gorske službe spašavanja Berchtesgaden, alpska policija, voditelji pasa i dronovi.

Tijelo unesrećenog pronađeno je u ponedjeljak ujutro na nepristupačnom terenu. Istraga o okolnostima pada je u tijeku, a prve procjene ukazuju da je riječ o nesretnom slučaju u kojemu nije bio prisutan treći sudionik.

Policija je izvijestila kako je mladić planinario bez pratnje i adekvatne opreme na zahtjevnom terenu, što je vjerojatno pridonijelo gubitku ravnoteže i padu s visine.