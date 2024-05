Tragedija u Rovanjskoj: ’Išao je po školjke i više nije izronio. Bio je vrijedan otac četvero djece...'

Ronio je mnogo jer je bio vlasnik firme za izlov školjaka, dan i noć bio je ili na moru ili na putu u Italiju. Vrijedan otac četvero djece, koji se iznimno trudio u životu. Mi smo u šoku zbog toga što je nastradao, no nema druge nego prihvatiti tu činjenicu, kazali su kratko prijatelji stradalog ronioca Radenka S. Njegovo tijelo pronašli su na dva i pol metra dubine, samo 20 metara od obale, u srijedu navečer kraj Rovanjske nedaleko od Masleničkog mosta.

- Traganje za nestalim roniocem s bocama, državljaninom Republike Hrvatske, pokrenuto je 1. svibnja u 17.40 sati, kad je preko Županijskog dojavnog centra 112 Zadar zaprimljena dojava o nestanku. Na osnovi dostupnih podataka, ronilac je ronio kod mjesta Rovanjska, nedaleko od mjesne plaže, gdje su pripadnici specijalne ronilačke jedinice Ministarstva unutarnjih poslova, na temelju dojave pripadnika HGSS-a, istog dana oko 21 sat pronašli tijelo nestalog u moru - objavili su iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Nakon dojave da je nestao ronilac, u akciju su se uključile sve službe, a pomagali su i mještani, koji su na more isplovili svojim brodicama. Cijelu srijedu puhalo je jako jugo, no ono se na toj strani obale nije previše osjetilo. To je moglo biti zavaravajuće.

storyeditor/2024-05-02/199805401_4157120587689071_856937978244506999_n.jpg | Foto: Privatna arhiva

Kako doznajemo, iza Radenka su ostali supruga te četvero male djece. Mladost je proveo kao domsko dijete, iz petnih se žila trudio omogućiti pristojan život svojoj obitelji, a nesebično je pomagao i drugima. Njegovi prijatelji potvrdili su da je bio iskusan ronilac, u dobroj formi te da je uvijek vodio računa o sigurnosti. Što je bio koban moment, tek treba rasvijetliti policijska istraga.

- Tijelo stradalog ronioca pregledao je mrtvozornik, koji je utvrdio da nema vidljivih tragova nasilja, a tijekom dana utvrdit će točan uzrok smrti - objavili su PU zadarske.

Naime, temperatura mora prava je proljetna i u srijedu je iznosila 16,5 stupnjeva Celzija. Zbog podvodnih struja cijelo područje Rovanjske iznimno je popularno među roniocima. Potvrdili su nam to i mještani koji su bili u akciji potrage.

- To je takav posao, svako toliko netko nastrada. Struje su ovdje vrlo jake, no ni ronjenje s bocama nije bezazleno. Nije nam ovo prva potraga, rekao bih da u nekoliko godina netko smrtno nastrada, a policija neka utvrdi što se točno dogodilo. Mi smo priskočili u pomoć, a uvijek se nadamo da će rezultat potrage biti bolji. Nažalost, do sada nismo imali takvu sreću - zaključio je čovjek koji se pridružio potrazi na moru za nestalim roniocem.