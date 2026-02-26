Ovaj zabavni park zovu jednim od najukletijih: 'Djeca umiru, ljuljačke se miču, čuju se krici!'

Za napušteni zabavni park u Sjedinjenim Američkim Državama govori se da je jedno od "najukletijih mjesta" na svijetu, s nasilnom poviješću i brojnim izvještajima o paranormalnim aktivnostima na njegovom području. Zabavni park Lake Shawnee u Zapadnoj Virginiji izvorno je bio dom farme, sve dok dio farmerove djece nije misteriozno ubijen, što je dovelo do krvave osvete između obitelji i plemena koje su smatrali odgovornim za njihovu smrt.

Jezivo imanje kupljeno je 1926. godine i pretvoreno u zabavni park s vožnjama, ljuljačkama, vodenim toboganom, plesnom dvoranom i bazenom. Park je radio dva desetljeća, no sablasna povijest nastavila se s daljnjim nizom smrti djece, uključujući dječaka koji se navodno utopio u jezeru i trogodišnju djevojčicu koja je život izgubila na ljuljačkama.

Nakon zatvaranja 1966. godine, park je bio napušten još 20 godina, sve dok investitori nisu pomislili da bi to mogla biti sjajna lokacija za stambeno naselje. Međutim, njihovi planovi su se promijenili kada su otkrili da je park izgrađen na drevnom indijanskom groblju, a većina pronađenih kostura pripadala je djeci. Od tada park privlači lovce na duhove i paranormalne entuzijaste iz SAD-a i cijelog svijeta.

Popis čudnih i uznemirujućih opažanja u zabavnom parku je zastrašujuć, od glasova i koraka do ljuljački koje se pomiču same od sebe, izvještava WTRF. Iz turističke zajednice okruga Mercer poručuju: "Poznat kao 'jedno od najukletijih mjesta na svijetu', napušteni zabavni park Lake Shawnee mjesto je gdje misterij visi u zraku. Priče koje se prenose usmenom predajom podsjećaju na tragediju iz doba Divljeg zapada, drevno groblje i jezivi zabavni park koji je ostao iza svega. Mjesto privlači povjesničare i znatiželjnike, koji se pitaju koje istine leže unutar folklora."

YouTube kanal Abandoned World Explorer podijelio je video posjetitelja koji istražuju park, opremljeni opremom za otkrivanje paranormalnog kako bi vidjeli što mogu zabilježiti. U početku, s plavim nebom i suncem, mjesto izgleda lijepo, sve dok stare lutke, napušteni medvjedići i zahrđale ljuljačke ne ukažu na to da ništa ovdje nije onako kako se čini. Stvari postaju uistinu jezive kada zađe sunce.

Prva prepreka? Ulazak. Kako bi ušli, posjetitelji su upitali u prazno.

​- Jesmo li dobrodošli ovdje? Možemo li ostati preko noći?

Treperavo svjetlo i zvučni signal na njihovom uređaju dali su potvrdan odgovor i tim je dobio dopuštenje za ulazak. Dok bi cinici mogli pretpostaviti da netko upravlja vratima, drugi tvrde da se ona otvaraju bez ljudske intervencije. U opisu videa objašnjavaju posjet: "Lake Shawnee nije samo napušteni zabavni park... to je groblje tragedija koje su se dogodile davno prije nego što su vožnje uopće zahrđale. Puno prije nego što su ljuljačke zaškripale na vjetru, ova je zemlja bila dom nasilnog sukoba između ranih doseljenika i autohtonih plemena."

Opis se nastavlja: "U 18. stoljeću ovdje se odvijao krvavi sukob - nekoliko djece je ubijeno, a jedan dječak je otet i nikada više nije viđen. Mještani kažu da se zemlja nikada nije oporavila od tog dana. U dvadesetim godinama prošlog stoljeća na ovom je tlu izgrađen mali zabavni park. Umjesto da donese radost, donio je još smrti. Djevojčica je umrla na ljuljačkama... dječak se utopio u jezeru... a nesreće su se nastavile događati sve dok park konačno nije zatvorio svoja vrata šezdesetih godina. Od tada je Lake Shawnee postao jedno od najukletijih napuštenih mjesta u Americi."

Lovci na duhove čuli su glasove i glazbu kamiona sa sladoledom te vidjeli nadgrobne spomenike, napuštene zgrade i lutke razbacane po cijelom mjestu. Drugi posjetitelji prijavili su slična iskustva, opisujući mjesto kao jedno od "najjezivijih" u Americi. Recenzije ističu fascinantnu povijest drevnog groblja, kao i ostatke parka, poput tobogana, ljuljački i panoramskog kotača.

Jedan posjetitelj je na Tripadvisoru napisao: "Definitivno jeziva aura, posebno u blizini ljuljački, panoramskog kotača i unutar autobusa. Psi su postali vrlo oprezni i dlaka im se nakostriješila pri ulasku u autobus."