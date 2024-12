Tragedija u školi u Prečkom: 'Što su mu djeca bila kriva?'

Tugu, očaj i bijes osjećali su roditelji učenika osnovne škole u zagrebačkom naselju Prečko nakon što su doznali za krvavi napad u kojem je, nažalost, jedno dijete (7) poginulo, a učiteljica, napadač i još troje djece su ozlijeđeni. Za napad je, sumnja policija, odgovoran 19-godišnjak, bivši učenik te škole, koji živi u blizini. Zbog čega je u petak ujutro, na posljednji dan nastave prije zimskih školskih praznika, odjeven u crno, maskiran i naoružan nožem upao u školu te krenuo u bezumni napad, jučer se još nije znalo. No prema svemu sudeći, u školu je ušao bez problema. Baka jedne učenice rekla nam je kako se njezina unuka baš bila vraćala s doručka.

- U jako je velikom šoku, vidjela je krv na podu. Učitelji su dio djece zaključali, a dio odveli u dvorište. Vidjeli su krvavu djecu i napadača kako bježi. Bježali su u čarapama iz škole. Šokirana je, ne možemo je smiriti - kazala je.

U učionici prvog razreda počinitelj je nasrnuo na učiteljicu razredne nastave (62) i zadao joj više uboda te ju je teško ozlijedio. Jutarnji list piše kako je pokušala zaustaviti napadača i spasiti svoje učenike. U OŠ Prečko radi 18 godina. Kolege je opisuju kao dragu, mirnu i staloženu te kažu kako joj je ovo posljednja generacija uoči odlaska u mirovinu.

Nakon što je izbo učiteljicu, napadač je krenuo prema prestravljenim učenicima. Napadao ih je i na hodnicima, a potom je pobjegao prema obližnjem Domu zdravlja.

- Vidio sam da su ljudi po cesti počeli trčati, vikati 'Drži ga!'. Tu se sakrio u Dom zdravlja. Vidjeli smo čovjeka koji je panično trčao i vikao 'Evo ga, tu je unutra, krvav je. Ima krvave ruke. Ima nož, uletio je u Dom zdravlja'. Onda smo nas par iz firme izletjeli prema Domu zdravlja. U isti čas pojavili su se specijalci - izjavio je za Večernji list muškarac koji radi preko puta škole u Prečkom u kojoj je došlo do užasnog napada. Policajcima su rekli da je napadač unutra.

Pobjegao u Dom zdravlja

- Opkolili su Dom zdravlja. Trajala je ta situacija. Na kraju sam vidio da su ga izveli u vozilo Hitne. Djelovao je rastreseno, imao je krvavo lice i raščupanu kosu. Jako rastreseno, kao da ne zna što mu se zbiva. Vodili su ga - dodao je muškarac.

O događaju je kratko izvijestila i zagrebačka policija.

- Dana 20. prosinca oko 9.50 sati 19-godišnji hrvatski državljanin je oštrim predmetom u odgojno-obrazovnoj ustanovi na području Prečkog ozlijedio učiteljicu i nekoliko učenika. Napadač je pod nadzorom policije. Ozlijeđenim osobama se pruža liječnička pomoć. Od posljedica ozljeda jedno dijete je preminulo - priopćila je policija.

Počinitelja su svladali deset minuta nakon dojave o događaju. Počeo je nanositi ozljede sam sebi, također nožem, a policija ga je spriječila da izvrši samoubojstvo.

Ubrzo nakon dojave na mjesto događaja stiglo je više policijskih vozila, nekoliko kombija Hitne medicinske pomoći, kao i helikopter, kojim su jedno dijete prevezli u KBC Rebro.

Zbrinuti u tri bolnice

- Prijepodne nam je stigao 15-godišnji dječak s dvije ubodne rane: manjom u leđa, dubokom u vratu, gdje je došlo do ozljede mekog tkiva i krvnih žila. Rane su sanirane. Operacija je završila prije pola sata, a dijete je na putu prema intenzivnoj njezi - kazao je Drago Prgomet iz KBC-a Zagreb, prenosi Večernji list.

- Radilo se o zahvatu koji je trebalo sanirati ubodnu ranu, spriječiti krvarenje i dovesti tkivo u što bolju situaciju. U ovom trenutku ne postoji vitalna ugroženost kod djeteta, vjerujemo da će se brzo oporaviti. Postoperativni oporavak trajat će desetak dana, a na intenzivnoj će biti dan do dva - dodao je.

Još dvoje ozlijeđene djece prevezeno je u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj ulici. Riječ je o dvojici dječaka, u dobi od 11 i 7 godina, s brojnim ubodnim ranama.

- Izvan su životne opasnosti, ali dijagnostički je postupak još u tijeku - izjavila je v.d. ravnateljice Klinike Iva Hojsak.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je da je svih petero ozlijeđenih koji su došli do bolnice izvan životne opasnosti.

Dvoje odraslih, učiteljica i počinitelj, zbrinuti su u Kliničkoj bolnici Sv. Duh.

Iz KB-a Sveti Duh doznajemo da je ozlijeđena učiteljica podvrgnuta operativnom zahvatu zbog životno ugrožavajućih ozljeda, a zdravstveno stanje napadača je stabilno.

- Primljene su dvije punoljetne osobe, jedna muška i jedna ženska, s većim brojem ubodno-reznih rana. Žena ima teške tjelesne, za život opasne ozljede i veći broj ubodnih rana. Ona je trenutno na operacijskom zahvatu i njeno staje je stabilno. Mlađi muškarac je operiran i stabilno je. Vjerojatno će imati još jedan zahvat. S obzirom na to da je žena imala ubodne rane u području prsnoga koša, pristupili smo zahvatu postavljanja drenova. Također smo obradili veći broj rana na tijelu te krvne žile koje su ozlijeđene. Nakon zahvata će biti na intenzivnoj skrbi. Teško je prognozirati oporavak, no mislimo da će biti dobro - rekao je jučer Žarko Rašić, predstojnik Klinike za kirurgiju KB-a Sveti Duh. Pred školom smo zatekli i uplakanu djelatnicu.

- Pobjegla sam iz škole. Čuli su se vriskovi, to je bilo strašno. Ne znam gdje mi je glava. Strašno, strašno… Pokušavam dobiti neke roditelje na telefon. Ne znam što govorim, još sam u šoku - govorila je u suzama.

Neki od šokiranih roditelja učenika ubrzo nakon napada stigli su u školu očajnički tražeći svoju djecu.

- Uletio sam u školu, vidio sam krv i tražio sam svoje dijete. Jedino mi je to bilo na pameti. Srušio bih svijet. Nedopustivo mi je da škola nema krizno postupanje i da ne znaju gdje su djeca. To mi je katastrofa. Država to mora uvesti. Rekao sam ministru Fuchsu da trebaju staviti detektore za metal u školu, on je meni odgovorio: 'Koliko će djeca ulaziti u školu?'. Ne zanima me, neka ulaze u školu dva sata - kazao je roditelj učenice koja pohađa prvi razred, u kojem je ozlijeđena učiteljica. Ogorčen je niskom razinom sigurnosti u školama.

‘Ovo je katastrofa’

- Imamo radare, detektore, umjetnu inteligenciju... O čemu pričamo?! Ovo je katastrofa. Za sve ima novca, za škole nema! Ljut sam na državu i grad. Nakon napada u Beogradu govorili su da smo sigurni - dodao je.

Pita se i kako pomoći djeci koja su svjedočila napadu, poput njegove kćeri. Među njima su i prvašići koji su prije tri mjeseca po prvi put sjeli u školske klupe. Škola bi, kako za učenike, tako i za djelatnike, trebala biti sigurno mjesto.

Uplašenu, istraumatiziranu djecu pokušali su utješiti i prolaznici.

- Dijete je izletjelo iz škole plačući. Nisam znala što je bilo, dotrčalo je do mene i zagrlilo me te vikalo: ‘Teta, spasite me!’. Ostala sam u šoku. Pitala sam ga što je bilo, a on mi je rekao da je neki kovrčavi muškarac ušao u razred i počeo ubijati nožem. On se, kaže, spasio tako da je pobjegao van. Rekao mi je da mu je prijatelj krvave glave i da je ostao ležati. Bio je u šoku - govori mještanka koja se našla ispred osnovne škole u minutama nakon napada. 

