'Tragediju su izazvali loši uvjeti i neiskustvo. Bio je sličan slučaj'

To je bio grupni let od osam aviona, od kojih je jedan, nažalost, nastradao i svi su iz Nizozemske ili zapadne Njemačke. Pretpostavka je da se kod grupnog leta, kod formacija, često dogodi da se u grupi nađe netko s manjim iskustvom i on računa na to da će u tom grupnom letu oponašati i pratiti onoga tko je ispred. Slično se dogodilo i prije desetak godina kad je grupa Francuza došla u Hrvatsku, a od nas su išli za Grčku. Jedan je na kraju u grčkim planinama nestao, rekao je Nijaz Delić, pilot s više od 50 godina iskustva.