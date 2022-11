Tragična nesreća kod Zlatara: Mladić (18) bez dozvole izletio motorom u kanal i poginuo

Mladić (18) poginuo je u stravičnoj nesreći u Znožu kraj Zlatara, u utorak navečer, izvijestila je PU krapinsko zagorska.

Kako navode, on je vozio neregistrirani motocikl i to prije stjecanja prava na upravljanje. Kako nije prilagodio brzinu uvjetima na cesti (noć, zavoj i nizbrdica), prešao je motociklom van kolnika i završio u odvodnom kanalu. Tu je udario u most i smrtno stradao.

Očevid prometne nesreće obavili su policijski službenici, a mrtvo tijelo smrtno stradalog prevezeno je u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu.



Od 19.10 do 22.35 sati prometnica ŽC 2169 bila je zatvorena za sav promet te se promet odvijao obilaznim pravcima Zlatar-Martinšćina-Gornja Batina.

