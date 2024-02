Tragično preminuo mladi svećenik iz župe kod Zagreba

VLČ. Marinko Golek, svećenik Zagrebačke nadbiskupije i upravitelj Župe sv. Brcka u Brckovljanima, tragično je preminuo u srijedu 28. veljače 2024. godine u 33. godini života i 8. godini svećeništva, objavila je Zagrebačka nadbiskupija.

- Vlč. Marinko Golek rođen je 2. srpnja 1991. godine u Karlovcu od oca Slavka i majke Marije r. Radočaj. Odrastao je u obitelji sa starijom sestrom Jasnom. Kršten je u Župi sv. Roka u Skakavcu, a u Župi Presvetog Srca Isusova u Karlovcu primio je sakrament prve svete pričesti i sakrament svete potvrde. Završio je OŠ Grabrik u Karlovcu (1998. - 2006.), nakon koje je upisao Ekonomsko-turističku školu u Karlovcu. Maturirao je 2010. godine - dodaje se u objavi.

Nakon završene srednje škole primljen je u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu te je kao svećenički kandidat Zagrebačke nadbiskupije upisao Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu na kojem je diplomirao 2015. godine. Za đakona je zaređen 3. listopada 2015. godine u zagrebačkoj katedrali. Đakonsku službu, odnosno đakonski pastoralni praktikum obavljao je u Župi sv. Josipa u Zagrebu - Trešnjevka. Po rukama zagrebačkog nadbiskupa kardinala Josipa Bozanića za svećenika je zaređen 18. lipnja 2016. godine u zagrebačkoj katedrali. Mladu misu je proslavio 3. srpnja 2016. u Župi Presvetog Srca Isusova u Karlovcu.

Svoje svećeničko služenje započeo je 10. kolovoza 2016. kao župni vikar u Župi sv. Petra apostola u Zaprešiću, gdje je obnašao kapelansku službu tri godine do 12. kolovoza 2019. godine. Zatim je kao župni vikar službovao godinu dana (od 12. kolovoza 2019. do 25. rujna 2020. godine) u Župi sv. Stjepana Prvomučenika u Zagrebu - Botinec i u Župi Svetih Anđela u Zagrebu - Savski Gaj, a ujedno je pastoralno pomagao i u Župi Blažene Djevice Marije u Zagrebu - Remetinec. Potom je godinu dana (od 25. rujna 2020. do 24. kolovoza 2021.) bio privremeni upravitelj Župe sv. Stjepana Prvomučenika u Zagrebu - Botinec. U ljeto 2021. godine zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić imenovao ga je upraviteljem Župe sv. Brcka Biskupa u Brckovljanima. Župu je preuzeo 27. kolovoza 2021. godine", objavljeno je na stranici nadbiskupije. Mjesto i vrijeme mise zadušnice i sprovodnih obreda bit će objavljeni naknadno.