Tragičnu smrt mlade Mostarke neće istraživati slavni patolog?

Iz Tužiteljstva Zapadnohercegovačke županije demantiraju angažman Johna Clarka u istrazi smrti Lane Bijedić. Ipak, postoji mogućnost da se njega ili još neke kolege iz BiH angažira na slučaju

<p>Istraga o ubojstvu mlade Lane Bijedić iz Mostara koje je potreslo regiju u listopadu prošle godine još uvijek ne napreduje željenim intenzitetom, a istražitelji novih saznanja posljednjih mjeseci nemaju.</p><p>Mediji u BiH objavili su kako je rasvjetljavanje smrti Lane Bijedić iz Mostara preuzeo je John Clark, forenzički vještak za patologiju Sveučilišta u Glasgowu kojeg je Haaški sud angažirao za vještačenja ekshumacija masovnih grobnica u okolici Srebrenice, ali iz Tužiteljstva Zapadnohercegovačke županije to su nam demantirali, kao i napise da je sve prevedeno na engleski i poslano Clarku.</p><p>- Ne može on niti bilo tko drugi preuzeti slučaj. Postoji mogućnost da se njega ili još neke kolege iz BiH angažira na slučaju. O tome se govorilo, ali nije bilo riječi o konkretnim imenima i ne znamo još hoće li to biti Clark i hoćemo li uopće nekoga angažirati. Kolege koji rade na slučaju jesu se savjetovale s kolegama iz svoje struke, kazao nam je tužitelj iz Tužiteljstva Zapadnohercegovačke županije Josip Aničić, koji vodi cijeli ovaj slučaj.</p><p>Iako su mediji objavili kako je Clark odmah kazao da se radi o samoubojstvo iz Tužiteljstva koje vodi ovaj slučaj to za sada ne prihvaćaju. Obdukcijski nalazi nakon smrti ukazivali su na to da se radi o ubojstvu.</p><p>- Razgovarali smo s velikim brojem svjedoka, a i dalje pregledavamo nadzorne kamere kako bismo uočili još neko vozilo ili osobu koja bi mogla biti svjedok, kazao nam ej Aničić.</p><p>Lana Bijedić iz Mostara je kobne nedjelje, 6. listopada, trebala otputovati u Sarajevo gdje je upisala fakultet. Desetog listopada, po želji majke, sahranjena je u Beogradu, a majka Nina Bijedić, dekanica na Fakultetu informacijskih tehnologija, se iz Mostara, nakon kćerkine smrti, preselila u Beograd.</p>